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努力與成就

金若詩（SWAN紐約雙文教育系統）

爸媽一直叮嚀我：「無論事情有多艱辛，不要放棄、堅持不懈，一定會有成就的。」

我七歲時，在一場中文歌唱比賽前夕非常緊張，因為我得與年紀比我大且在家說中文的參賽者競爭。爸爸看我很緊張，便安撫我說：「只要盡力而為就讓我引以為傲了」。雖然我最後沒有得名，但我了解到：只要努力，一定能夠取得許多成就。

在接下來的許多華語文比賽中，我獲得了幾個獎項，因為我受到了周圍人的啟發。比如，媽媽十四歲的時候從蓋亞那來到美國，儘管窮困還是努力學習，並取得最好的成績。現在，爸媽都是牙醫，一起經營診所。

爸媽也常跟我講曾祖父的故事：他從波蘭移民到美國，到了美國以後，就必需工作掙錢。所以，曾祖父就推著小推車在路邊賣花。他辛苦地工作，很快有了自己的店鋪。直到今天，我的伯公和他的兒子仍在那家花店工作。

從這些鼓舞人心的故事中，我學會了：堅持不放棄，一定會有成就的！

施楠（SWAN紐約雙文教育系統）

如果努力工作並相信自己，將會取得很多成就，而不放棄，就是相信自己。假如你是隻小蒼蠅，人們會用蒼蠅拍殺了你，對吧？如果不放棄並相信自己的心志，那麼，雖是小小的蒼蠅也能逃脫。

我曾讀過一本書，是關於一個踢足球的男孩。偶爾，有人會將足球傳給他，他就會努力去接球且得分。他的內心相信他能做到，所以他總是接得住。

另一個例子是我學習滑板時。我一直以為滑板很難，一直想放棄，但是我的內心告訴我可以做到。後來愈溜愈好，很快就可自己玩滑板。

最後一個例子是玩高低槓。我第一次嘗試高低槓時失敗了，但我持續練習，手上起了很多水泡，痛了好幾個星期。但我還是一直玩高低槓，現在我已經可以完成全部的高低槓，然後爬到最高處！

努力意味著用心練習，嘗試意味永不放棄，這將幫助我們實現目標。

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