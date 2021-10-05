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孔子

梁靜文（加州）

孔子是中國歷史上最有名的教育家和思想家。他出生在中國的春秋時期，大概是距今兩千五百年以前的山東。孔子花了十四年的時間帶著學生周遊列國，不管他在哪裡，都在教別人怎麼樣好好活著。

孔子的思想叫做「儒家思想」，裡面最重要的思想是「仁」。「仁」就是要對別人好，不管是誰，對他們都要有愛心。如果每個人都互相友愛，就能成就一個開心、和平的世界。

除了「仁」以外，孔子還教人要有「禮」。「禮」是教人要做對的事情，不可以想要做什麼就做什麼，要遵守社會規範。人們若按著規則，做好的事情，這樣就可以成就一個有秩序、公正的世界。

孔子不但是一位思想家，也是教育家，他一共有三千多名學生。孔子有名的教育觀是「有教無類」，意思是，每一個人，不管是男生或女生，有錢人或窮人，都有受教育的機會。

另外一個孔子的教育理念是「因材施教」：如果要教人，要根據他們的個性來教。有人喜歡用遊戲學習，有人喜歡讀書學習，還有人喜歡討論學習，如果要當一位好老師，不可以只用一個方法教。關於對學生的教導上，孔子說：「知之為知之，不知為不知」：如果有不知道的東西，不要假裝說你知道；不要怕提出問題，這樣就能學習更多。除了這個以外，也要「溫故知新」，才不會忘記以前學的東西。

孔子教的東西很有意思，可是當時的皇帝和人們都沒有接受他的想法。可能是因為那時候很多國家在打仗，所以「仁」和「禮」這些想法都用不上。但現在就不同了，我們現在有公立學校，讓每個孩子都能上學，就跟孔子的「有教無類」想法一樣。

孔子的儒家思想真的很有意思：他教人們怎麼有愛心、做對的事，怎麼好好的學習，我要把孔子的思想應用在我的生活裡，成為很好的人。

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