在中文學校，我學到很多的成語，像是：杯弓蛇影、自相矛盾、守株待兔、掩耳盜鈴、井底之蛙等等。這些成語是一些有趣的故事，並具有特定的含意，所以我喜歡學成語。每個成語我都喜歡，但我最喜歡的是「杯弓蛇影」，意思是：為了不真實的事而心中驚疑不安。

從前，有一個人請他朋友喝酒，他朋友在杯子中看到了一條蛇，喝完那杯酒後，回去越想越怕，就生病了。但最終那只是一把弓的影子。

那個人的朋友很傻，他可以看仔細一點，或是移動一下杯子就會看不見弓的影子了。我覺得沒有人這麼傻，雖然我們總會有看錯東西的時候，但我們要知道怎麼看清楚，不要為不真實的事而心中驚恐不安。

「杯弓蛇影」這個成語讓我明白了一定要小心，如果你不注意一件小事，這件事會變成一件大事，這句成語教我不要粗心大意。我因此學會很多東西，所以我喜歡學成語。

金雨沐（紐約 ，鳴遠中文學校）

成語是中文很重要的一部分，非常有趣。我最喜歡的成語是「自相矛盾」，這個成語告訴我們，講話前應該先思考，以免產生矛盾。

「自相矛盾」的故事是關於一個賣長矛和盾牌的男人，他聲稱自己的長矛能刺穿任何盾牌，然後說自己的盾能使任何矛頭偏轉。然後有人問他，如果你賣的長矛被用在你賣的盾牌上會怎樣？

有一次考試，我們班先考了，而朋友的班級還沒，因此在午餐期間，她問我是否容易。這項考試本來應該很容易，但是我不想承認我忘記複習。我自信地告訴她，非常容易。後來拿到考試成績時，朋友獲得滿分，並發現我的分數不理想。我告訴她，我忘記複習了，考試很難，然後她提起了考試那天我對她說的話，我感到很尷尬。遇到這種情況、並了解這個成語後，我知道講話前應該先思考。

「自相矛盾」是我最喜歡的成語，因為我可以應用到生活中，使自己說話做事更好。