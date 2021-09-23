熊貓是我最喜歡的動物，牠們是可愛又聰明的物種，外型圓圓胖胖的，顏色黑白相間，喜歡吃竹葉。而且，熊貓也是中國 最具代表性的動物之一。但是現在，熊貓是瀕危物種，因為牠們的數量愈來愈少了。為了改變現況，中國就開始保護和幫熊貓復育。

很多野生的動物就快滅絕了，但也有些動物還沒到瀕危的程度，所以中國就發明了「中國動物紅皮書的物種等級劃分」，分為六個級別；滅絕、絕跡、瀕危、易危、稀有與未定等。

中國的熊貓不久以前是瀕危物種，牠們快滅絕的主因是人類不愛惜動物和環境。以前獵人捕殺了很多熊貓，販售熊貓珍稀的毛皮賺錢。也因為人類的居住空間不足，所以人類開始砍掉竹林，而那正是熊貓的棲息地。這就是一九九零年之前，熊貓數量一直減少的原因。

一九九零年後，中國開始保護和復育熊貓，設立自然保護區，很多志工會在自然保護區幫助熊貓復育、餵養熊貓，此後，熊貓每年的數量便愈來愈多。現在，中國熊貓的數量已經達到一千八百多隻了，熊貓也降級為易危物種了！

熊貓是中國的代表動物，我們不能傷害牠們，並且應該幫助志工讓熊貓繼續繁衍。

如果熊貓的數量能逐年增加，牠們就能繼續降級成稀有與未定等級，未來就不需要靠志工的幫忙。

希望人類一起努力幫熊貓達到這個目標。