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淑文（加拿大）
2021-09-22 02:00
過往的故事
在記憶的港灣
如潮水般
一波又一波的湧現
生命中的美好
點點滴滴
恰如那朵朵浪花
在心頭捲起
上一則
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2021-09-17 03:01
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2021-09-19 03:02
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