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聯大外交戰：習近平諷「普世民主」與拜登的新冷戰

德州夫妻為保護孩子「戴口罩」 被餐館老闆趕出去

回憶

淑文（加拿大）

過往的故事

在記憶的港灣

如潮水般

一波又一波的湧現

生命中的美好

點點滴滴

恰如那朵朵浪花

在心頭捲起

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從布施說起

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《老物件情懷》救國團駕訓班

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2021法國PX3攝影大賽得獎名單揭曉，苗栗縣籍攝影師曾進發獲1金8銅，此為金獎系列作品「水中舞蹈」。（曾進發提供/中央社）

拍出絕美水中舞者 曾進發奪法國PX3攝影獎金牌

2021-09-14 14:56
這幅名為「『疲憊不堪』習作」（Study for 'Worn Out'，暫譯）的素描是梵谷1882年11月的作品，描繪老人之家裡一名禿頭的年長工人，穿著背心、長褲和靴子，雙手抱頭坐在木椅上。美聯社

私人收藏逾1世紀 梵谷未曝光素描作品首度展出

2021-09-17 15:13
圖為1981年11月初，女作家三毛在聯合報支持下赴中南美洲，作為期半年的旅行寫作。（本報系資料照片）

離世30年 陳天慈憶「姑姑三毛」：活出像她的自由靈魂

2021-09-16 02:16

囉嗦惹人嫌

2021-09-19 03:01

未竟情書

2021-09-17 03:01
吳孟芸／圖

誰可入夢

2021-09-19 03:02

超人氣

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