一棵樹下，有隻蟬閉著眼在喘氣，牠剛從八尺深的泥地下鑽出，兩隻前腿不知多少天打洞鑽孔。牠調整呼吸，又往樹上爬去，前爪牢牢勾著樹皮，背上漸漸裂開黑色的縫，耗了一個小時才從舊殼裡掙脫出來。當上半身獲得自由，又倒掛著，讓一對薄薄的翅膀慢慢展開。他終於睜開了眼，見到一隻喜鵲正擋在前面。

喜鵲對他笑了：「尊敬的蟬先生，我是大森林報的記者，歡迎您的到來！您在地下待了十七年，終於盼到了今天，您的出現，是大森林的大新聞，我要替您拍張照，還想聽聽您怎樣安排未來的一個月。」她一邊說，一邊端起了相機。

蟬很懊惱，剛才自己狼狽的一幕，全被看到了。他瞪著眼說：「我不准你採訪、拍照！憑什麼我地下受苦十七年，剛見光明卻只能待一個月？這不公平！我得找個地方說理去！」喜鵲和氣地說：「您消消氣，我帶您去大森林昆蟲協會，那邊會幫助您。」

蟬跟著喜鵲到了昆蟲協會，這天輪到蜻蜓值班。聽了十七年蟬的訴說，蜻蜓說：「我和您一樣，都是六條腿的。不同的是，我有兩對翅膀，你有一對翅膀。」喜鵲說：「蜻蜓的翅膀在飛行時能隨時旋轉、隨時停止，甚至能顛倒過來飛。她不僅飛得快，還能邊飛邊捕食蚊子。」十七年蟬聽了，心裡十分佩服。

這時，天快黑了。一隻螢火蟲飛過，尾部發出黃綠色螢光，十七年蟬看得入神。喜鵲喚住螢火蟲，介紹螢火蟲和十七年蟬相識。原來，螢火蟲和十七年蟬一樣，生命過程裡也有卵、幼蟲、蛹和成蟲四個階段。不同的是，螢火蟲由蛹變為成蟲需五十天，成蟲時期只有七天至二十一天，比十七年蟬還要短，可敬的是，螢火蟲無時無刻不在發光，他的生命雖短，卻絢麗綻放。

蜻蜓語重心長地對十七年蟬說：「我們蜻蜓在昆蟲界也算長壽，幼蟲時期半年至一年，成蟲時期一至八個月。在昆蟲界最長壽的，是十七年蟬，怪不得大森林報的記者喜鵲小姐會圍著您轉！我覺得，每個生命都有存在的意義，每個生命都應當是快活的，我們要向螢火蟲學習。」

喜鵲和蜻蜓交換著眼神，會心一笑，十七年蟬也慚愧地笑了。喜鵲迫不及待舉起相機，把十七年蟬那一瞬間的可愛形象逮個正著。

分別的時刻，螢火蟲在前邊照亮道路。蜻蜓翩翩起舞，喜鵲輕輕歌唱，十七年蟬靦腆的說：「我也要天天唱歌，還要努力完成傳宗接代的任務！」