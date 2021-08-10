我的名字是蕭玉雲，今年十一歲。我最喜歡的顏色是粉紅色，我很喜歡踢足球 。當我長大後，我想成為一名職業足球運動員。

我有兩隻寵物，一隻黃金貴賓犬叫Bubbie，另外一隻貓叫Mochi，牠們是我的最愛。

每年聖誕節 ，爸爸媽媽會帶我跟姊姊一起去夏威夷 過節。我很喜歡去夏威夷的購物中心，那裡有我喜歡喝的香草波霸奶茶。我們也會去海灘建造沙堡和游泳，還會健行、吃刨冰。夏威夷的冬天很暖和，每年的聖誕節，我們都在夏威夷的海灘玩，雖然不像傳統的聖誕節，但是每一次都很快樂。因為疫情，我們已經兩年沒去夏威夷過聖誕節了，希望今年可以成行。

我最快樂的家庭假期是去日本。我們一家四口跟表姊及她的男朋友一起去，我們租了一間房子住，去了很多日本的寺廟，也去了很多的餐廳。我很喜歡火車旅行，因為火車旅行就像坐過山車。因為飛機飛到日本是十一小時，所以我們先到夏威夷，在那游泳、吃刨冰，非常開心。我好喜歡跟家人一起出去玩！

我最難過的事是我的第一隻貓死掉了，我很傷心，因為從很小的時候就跟牠天天玩在一起。

牠的毛很柔軟，是一隻很可愛的貓，也是一隻有趣的貓。

有時牠的臉看起來很生氣，但是實際上牠並沒有生氣。我偶爾會把帽子放在牠的頭上跟牠玩，牠就會喵喵地叫，我非常想念牠。

我將來想當足球運動員，退休之後轉當電機科學工程師，因為我要發明一輛車。

我也希望可以成為電腦工程師，因為我想玩自己設計的電腦遊戲。

我喜歡發明新的東西，像飛行汽車和游泳車，因為我覺得新東西可以使生活更進步。