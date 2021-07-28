麻雀們，在新建公寓大樓社區旁的小樹林邊，邊吃邊聊近來的見聞。

突然肥鴿通知大家：「來了！來了！我說的就是牠！」大家一起望去，一隻體型精瘦的小黑狗正緩緩走來，無精打采地在草叢中躺下。名為金嗓的麻雀悄聲說：「你看牠毛色黑亮，修剪得十分好看，不像流浪狗！」肥鴿答：「我看到牠這三天都在附近遊蕩，想找食物吃。」另一隻腹白黑羽名為黑妞的小鳥嘆說：「這個新社區垃圾處理得非常好，根本看不到廢棄食物。」

肥鴿帶著同情心走近小黑狗，問牠：「你是不是迷路了？」小黑狗勉強打起精神地說：「我叫小黑，我沒迷路，我只是有家回不去！」金嗓跳過來插嘴：「 既然沒迷路，又怎麼會有家歸不得呢？」小黑沮喪地說：「我就住在前面那棟公寓大樓裡，人們要靠密碼或感應器才能打開，我天天等在公寓外，也沒遇到主人出來，其他住戶都是新搬來的，互不相識，所以也幫不了忙。」

肥鴿建議：「看你餓得有氣無力，我去找附近的大黃，牠一定願意分一點狗食給你。」小黑隨著肥鴿來到公寓旁的一棟獨立屋前，一隻黃色大狗正在吃午餐，牠搖尾示意小黑一起享用，其他鳥雀也在屋前草坪找蟲子吃，並聆聽小黑敘述落難經過。

小黑說：「三天前，七十多歲的主人抱著我出來散步，來到百花巿場，發現有活動，就好奇前去觀望，我走到草叢中方便的時候，他遇到熟人聊起來，就在此時，我忽然聽到弟弟小白的聲音，立刻追去，我們彼此略述近況，牠說妺妹小花也在前面，我趕緊去找小花，但晚了一步，我們只能隔著車窗打招呼。等我回過神來，主人已不知去向……。」

大家十分同情小黑，沉默中都在思考解決方法，金嗓說：「我們鳥類可以輪番到公寓旁的樹間守望，一見老先生出來就通知你。」小黑感謝說：「老先生身體不好，家中用品都是店家送來，我是他女兒送他的生日禮物，與他為伴。」黑妞擔心說：「你不見了，他一定很寂寞傷心。」

前門忽然打開，女主人走了出來，見大黃身邊多了隻小黑狗頗為納悶，撫摸小黑琢磨一會兒，她突然自言自語：「你莫非是百花市場裡張貼尋狗啟事上的那隻小黑狗？我打電話問問！」

小黑終於回家了！老先生和大黃主人夫婦相談甚歡，成了好朋友，因為這次的善緣，飛禽走獸彼此之間，常相照應、關懷，都成了患難之交。