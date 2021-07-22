桃園三結義發生在東漢末年的河北邯鄲涿州市。桃園三結義裡的人物有劉備、關羽和張飛。劉備是賣草鞋的，說自己是皇帝的叔叔；關羽是賣綠豆的，因為犯了罪而逃到這裡來；張飛是賣豬肉的，家裡很有錢。

在桃園三結義裡有一句話叫「不打不相識」。不打不相識指經過交手、相互了解，能更好地結交、相處，同時又是一種和好的妥協。在桃園三結義，張飛和關羽打架，他們打來打去，劉備出來阻止，最後三個人變成了好兄弟。劉備、關羽、張飛就像同心協力的朋友，真正的朋友是要互相幫助，遇到困難的時候幫助彼此，比如劉備、關羽、張飛一起重新建立漢朝。

劉關張三兄弟用不同的兵器，每個兵器代表他們的性格。劉備所使用的武器為雙股劍，又名鴛鴦劍，代表劉備小心謹慎，以防萬一，兩面攻擊；關羽所使用的武器為青龍偃月刀，書中描述青龍偃月刀重八十二斤，代表關羽很有氣勢、很厲害，比較冷靜，不太會表達自己的想法；張飛所使用的武器為丈八蛇矛，又名丈八點鋼矛，代表張飛常常用蠻力來解決問題。

一個跟劉關張三兄弟很相像的故事叫「同生共死的知音」。同生共死的知音是一對好朋友，他們兩個跟兄弟一樣，聽得懂彼此的音樂，所以總是一起彈奏。有一天，其中一個人死了，另外一個人此後再也沒有彈奏音樂了。

真正的朋友有很多好處和壞處。好處是互相幫助、同心協力和講義氣；壞處是會幫倒忙和近朱者赤，近墨者黑。近朱者赤，近墨者黑的意思是，靠近好的人可以學到好的習慣，靠近不好的人會學到不好的習慣。

最後，有人說「在家靠父母，出外靠朋友。」從這篇文章，我們學到了真正的朋友應該互相幫助彼此，要講義氣，要選擇對我們有好的影響的朋友，就像患難見真情的桃園三結義一樣。