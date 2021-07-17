我愛媽媽，謝謝媽媽為我做的一切。能夠當媽媽的女兒，是我最感激的事情，我也知道，媽媽會一直在我身旁。

媽媽每天很努力地工作，好讓我們可以住在一個漂亮的房子裡，每一天都有好的飯菜能吃，生活得以溫飽。

如果哪天我也成為一位母親，我希望我可以跟媽媽一樣好。我的媽媽是我最好的榜樣。我覺得在這個世界上，我的媽媽應該就是最好的母親！她很善良、聰明、幽默又有耐心。

每一次媽媽離開家，我都非常想她。媽媽，我真的很愛您，希望您的每一天都能過得非常美好。

媽媽謝謝您，我愛您！

吳怡婷（加州 ，西來中文學校）

我愛媽媽，是因為她可以幫助我實現目標，並總是告訴我要做到最好。媽媽給了我一切，她真的很無私。

我的媽媽支持我，在需要時為我提供幫助，我非常感謝她為我做的所有事情。在學校裡，我聽取了她的建議，並認真上課、努力讀書，正是因為她，我才能取得好成績。此外，當我面臨選擇時，媽媽也會告訴我什麼對我的未來最好，幫助我做決定。

我愛媽媽的另一件事是她的烹飪技巧非常好，我很高興媽媽總是做很可口的飯給我吃。媽媽照顧我、關心我、提醒我喝水，並做其他事情以確保我健康。我的媽媽也照顧家庭，對此我深表謝意。

她一直都在安慰和關懷，當我需要有人安慰時，媽媽總是在那兒。媽媽讓我總是很開心，就像在炎熱的日子裡給我冰淇淋，在寒冷的日子裡給我熱巧克力！

當我需要一個擁抱時，她會毫不吝嗇地給我一個大大的擁抱。她真的很善良，是全世界最好的母親。我真的很愛我的媽媽，如果沒有她在身邊，我真的不知道該怎麼辦才好。