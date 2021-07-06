一個陽光明媚的星期五，我和同學登上一輛黑色和黃色的校車。「我等不及了！」有人驚呼，我們要前往納氏草莓樂園 （Knott's Berry Farm）。

我坐在Jayden和Matthew旁邊，我們討論了想玩的遊樂設施，並決定好要先玩Pony Express、Calico River Rapids和Jaguar。

經過短暫的車程，我們到達了公園。當我們看到這些遊樂設施時，我聽到了一些學生的噓聲。Matthew、Jayden和我去了Pony Express和Calico River Rapids所在的鬼鎮。

公園為我們提早開放了遊樂設施，因此等待時間非常短。我非常害怕雲霄飛車，我不想玩，但Matthew和Jayden說服我和他們一起去。一分鐘後，輪到我們了。我們前面的那個小組結束了他們的旅程，他們微笑著下車。

我們依序上車，是時候了，這是我三年來第一次坐雲霄飛車。我最後一次坐的雲霄飛車是環球影城 的哈利波特 （Harry Potter）和禁忌之旅（Forbidden Journey），那年我九歲。

我們登上第二排，Pony Express上的座椅不同於常規的雲霄飛車，它們的是小馬造型的，在行駛過程中會向前傾斜。

這些遊樂設施稱為摩托車雲霄飛車。我坐上小馬，緊緊抓住冰冷的馬頭，漸漸感到手掌變得濕潤，我意識到我在出汗，不知是出於恐懼或是炎熱的天氣。

小馬緩慢向前傾斜，它突然停了下來，為發射做準備，然後，「哇！」小馬向前加速，並在三秒內加速到每小時三十八英里的速度。

當我們向左傾斜時，尖叫聲獼漫在空中，風在我的耳邊呼呼地響。我們繞了一個彎，向右傾斜了四十五度，然後結束了。Matthew和我擊掌歡呼，我們爬下車，都笑了。

後來我們前往Calico River Rapids，等待時間稍長。二十分鐘後，我們登上木筏出發，下來全身都濕透了。

之後我們又去玩碰碰車，還玩了Surfside Gliders，Jayden揮舞著帆，指揮我們的航向。

這真是令人興奮的一天。我學會了面對恐懼，也結識了更多朋友。