《鞋匠和他的靴子》系列之一／紅靴的秘密

有一個年輕的鞋匠，精湛的手藝來自於父親和祖父。他做出來的鞋子不僅堅固耐磨，還舒適輕便。更奇的是，買了他做的鞋子，天長日久穿壞了，他會免費修補。鞋跟磨平了，他會釘上鞋掌；鞋底薄了，他會再黏上一層；鞋幫脫線了，他會仔細縫合。他有一句話老是掛在嘴邊：「小洞不補，大洞吃苦。」意思就是：鞋子破了小洞，就快來修吧，別等小洞變成大洞，那就慘了！他實在了不起，沒有一個鞋匠能和他相比。

更可貴的是，這個年輕的鞋匠心地善良。大冷天看到窮人家的小孩還光著腳滿地跑，他會心疼，會放下手裡的活，先去給那個小孩做棉鞋。小孩的爸媽不知該怎麼謝他，他什麼禮物都不肯收受。

太平年代裡，人們安安穩穩過著日子。哪料到有一年，侵略者闖入了邊境 ，到處燒殺搶掠。為了保衛國土，男人們紛紛告別家園，上陣殺敵去了。

年輕的鞋匠停下手裡的活，默默做起一雙紅靴。有人上門請他做新鞋，鞋匠搖搖頭說：「對不起，前方在打仗，我沒有心思做鞋了。」那人覺得奇怪：「那你怎麼有心思做這雙漂亮的紅靴呢？是為你心愛的姑娘做的嗎？」鞋匠說：「我是為自己做的。」堂堂男子漢怎麼會想穿紅靴？那人不由得仔細打量著鞋匠，鞋匠裹著頭巾，頭巾的顏色紫黑相間，頭巾的下方垂在肩上，整個人顯得嚴肅、沉著。

那個重要的日子終於來臨，年輕的鞋匠和自己的工具告別，關上自家的門，穿上紅靴上前線了。這雙紅靴真美，靴尖往上翹像條船；這雙紅靴真好，透氣又保暖。鞋匠穿著紅靴，一次次穿過崎嶇的山路，一次次渡過寒冷的河流，一次次擊退凶惡的敵人。

有一次，戰鬥十分激烈。和敵人肉搏時，鞋匠摔傷了腿，鮮血直流。幸好靴子鮮紅的顏色掩蓋了傷口湧出的鮮血，這就是紅靴的秘密，成功地掩護了鞋匠，沒有被擔架隊的護士發現。不然的話，他就要被迫下火線，不能繼續參加戰鬥了。

過了不久，有一次急行軍，過沼澤地時，鞋匠不小心陷進了泥潭。他使勁拔出了一條腿，另一條腿卻愈使勁愈陷得深。眼看自己要掉隊了，他咬咬牙，拔出隨身的小刀，將那隻仍陷在泥潭裡的皮靴割開才掙脫出來，拚命追上了隊伍。（待續）