從前，有一位年輕人，他出生在一個非常富有的家庭。從小他的媽媽和爸爸很溺愛他，他要買什麼，父母就為他買，他懶得做事，僕人就為他做。

有天，那位年輕人打算出門散步，僕人連忙幫他穿上貂皮大衣，送他出門。當他走到小鎮的廣場時，他發現有個小男孩向他跑來。那小男孩穿著破爛的衣褲和鞋子，頂著一頭亂髮，手裡抱疊報紙，怯生生地問年輕人：「先生，要不要買一份報紙？」年輕人不理他。小男孩又追上來請求著：「求求您，買一份報紙吧！」年輕人生氣地喊：「我不要你的破報紙！你這個髒鬼，讓開！」年輕人氣沖沖地把小男孩推倒。

回家的路上，一位老奶奶攔住了年輕人，意味深長地說：「先生，你知道那位小孩是怎麼生活的嗎？」突然，一陣風吹過，年輕人感到天旋地轉，他倒在地上，昏過去了。

忽然，年輕人驚醒，心想：「哎，原來是個噩夢。」年輕人剛要召喚僕人時，發現自己並沒有躺在柔軟的床上，而是躺在又冷又硬的地上。他看了看自己的手，髒兮兮的；他看了看自己的腳，穿著破鞋，腳趾都露出來了；在他面前散落著許多報紙。「天啊！」他恍然大悟，他成了那個賣報紙的小孩！年輕人開始慌張：「怎麼辦啊？我居然變成了這個窮鬼！哎，我現在有點餓，去買個麵包吧。」誘人的香味從麵包店飄來，年輕人衝進店，卻發現口袋裡一分錢都沒有，只好拿報紙去廣場賣。

年輕人在廣場走來走去，手裡揮著報紙喊：「誰要報紙？快來買！」廣場上人來人往，沒有人來買他的報紙，甚至都不看他一眼。他只好開始兜售，追上一個穿著貂皮大衣的人，他問：「先生，要不要買份報紙？」那位先生不理他。年輕人很緊張，跑到那位先生的面前請求著：「求求您，買份報紙吧！」那位先生轉過頭，凶狠地瞪他，年輕人嚇得臉都綠了，他想：「這......這是我！」年輕人還沒來得及開口，那位先生對他喊：「我不要你的破報紙！你這個髒鬼！」那位先生直接把年輕人推倒在地。年輕人受不了，頓時跪在地上，雙手合十大喊：「上帝！我為我的罪過懺悔，請饒恕我吧！我會改變的！」

突然間，一束耀眼的光閃過，讓年輕人睜不開眼睛。當他再次睜眼時，他站在麵包店外，櫥窗的鏡子上映著穿貂皮大衣的自己。賣報紙的小男孩正把臉貼在麵包店櫥窗上，眼巴巴地望著。年輕人快步走去，對他說：「孩子，你餓了吧？」小男孩淚光閃閃，點了點頭。「來，你要什麼，我給你買！」小男孩臉頓時亮起。遠處的老奶奶也露出微笑。