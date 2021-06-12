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嘗試

孫海瑞（紐約，人力中心中文學校）

我很喜歡去嘗試做一些事情，記得那次學包粽子，就是一次有趣的嘗試。那天是端午節前夕，當我走進客廳時，看到媽媽正準備包粽子。我很好奇，立刻就想去嘗試一下。

只見桌上擺著包粽子需要的各種材料，有粽葉、繩子、糯米、鹹肉和香腸等。在媽媽的指導下，我先拿起一片粽葉捲成一個錐形，接著，把糯米、鹹肉和香腸放進去，然後把粽葉翻轉過來，蓋住糯米，再用繩子把粽子綁緊。這時候，就準備下鍋去煮了。

我們包的是「南京小腳粽子」，雖然看起來比較小，但仍要用小火煮上三個小時，直到把粽子煮軟，黏黏的才好吃。當我聞到那熟悉的粽子的香味時，心裡是美滋滋的。這是我第一次嘗試包粽子，吃起來覺得更香、更美味。

李宇華（紐約，人力中心中文學校）

人生中有許多的嘗試，有時順利，有時艱難，有時快樂，有時傷心。但我們都要勇敢地去面對這些大大小小的嘗試，這樣人生才會更有滋味。

我小時候就對烹飪很好奇，喜歡在網上看人做飯。有冰淇淋、煎蛋包、雞蛋炒飯等各種美食和小吃，看得我食指大動，恨不得立刻動手去做。但自己從未煮過任何食物，會成功嗎？後來細想，沒有第一次嘗試去做，以後怎麼會煮飯和做美食呢？所以，我鼓起勇氣嘗試煎荷包蛋。

首先，我拿出一個雞蛋放到碗裡，小心翼翼地打開瓦斯爐，燒熱鍋子並加點花生油，然後拿雞蛋到碗邊輕輕敲開，蛋液蛋黃一起放到鍋中，突然「啪啦啪啦」嚇我一跳，見熱油把雞蛋固定了，便用鍋鏟輕輕把雞蛋翻身煎一下，沒多久香噴噴的荷包蛋出鍋啦！

吃著香噴噴的荷包蛋，我心裡美滋滋的。那次有趣的嘗試讓我對烹飪有新的認識，也讓我明白凡事敢於去嘗試，我們可能會收穫更多意想不到的結果。之後，我繼續嘗試做一些簡單的食物，積累烹飪的經驗，實現自己的夢想。

雞蛋 美食 端午節

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