我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Novavax新冠疫苗最快今夏供施打 與台疫苗同技術

「有繳稅有投票，為何沒疫苗？」華郵：海外美僑吐苦水

沒有手機的一天

朱博明（加州，阿古拉高中）

今天我不會用手機、不上社交媒體，我要與人面對面交談。

早上，我做了功課和吃了早飯，然後跟父母聊天，我們有很好的對話，都覺得今天會有意思。下午，我很無聊，因為我沒有手機，不能上網課，所以我要去學校。晚上，我跟朋友們一起去海邊游泳、打沙灘排球，我們玩得很高興！回家後，我被父母罵了一頓，他們說海邊太遠，我不應該去海邊。難得今天不忙，可以去海邊悠閒一下，卻被父母責備，讓我很生氣，當然我也知道，那是因為他們擔心我。

通常我晚上兩點才睡覺，但沒有手機的這天，我十二點就上床了。我告訴父母我愛他們，然後入睡。

我感謝這一天，並期待著另一個沒有手機的一天。

陳潔（加州，阿古拉高中）

手機對我來說非常有用，我用它設鬧鐘、看電視、看影片、玩遊戲，也用它打電話給朋友、聽音樂，和逛街購物。新冠肺炎流行的時候，我常常用手機，因為我不能旅行也不去學校。現在，我用手機上網課。

今天，我決定不用手機。因為我不能用手機設鬧鐘，我早睡早起。我沒有看電視，也沒有看影片或玩電子遊戲，我也沒上網課。我仍練習小提琴，因為這是非常好玩的活動。練完小提琴後，我看書。我有很多書，可是因為平常要上學、做很多功課，總是沒時間看書。所以，今天我看書。

因為我沒有手機，我用唱機聽音樂。我有很多的音樂唱片，媽媽送我的聖誕禮物。我有Hilary Hahn、Janine Jansen、陳銳(Ray Chen)、Benny Goodman、Nat King Cole和Anne-Sophie Mutter的唱片。他們都是非常好的音樂家，我很喜歡他們。

睡覺前，我看書和聽音樂。平常我用我的手機Headspace冥想。今天睡覺前我不冥想。

手機 加州 游泳

上一則

金陵十二釵郵票 人物鮮活 故事經典

下一則

麥當勞產物

延伸閱讀

法國不想再關校 即將對12至18歲青少年施打疫苗

法國不想再關校 即將對12至18歲青少年施打疫苗
「追劇追太兇」竟角膜破皮 專家透露居家防疫護眼妙招

「追劇追太兇」竟角膜破皮 專家透露居家防疫護眼妙招
北卡保守派親子聚會 吐心聲 互打氣

北卡保守派親子聚會 吐心聲 互打氣
林正一參選博根郡委 要打破民主黨全包局面

林正一參選博根郡委 要打破民主黨全包局面

熱門新聞

何偉。（取材自微博）

美國作家何偉未獲四川大學續聘 引外界猜測

2021-05-31 11:45
舊金山台北經濟文化辦事處科技組長葉至誠（右二）回憶，莊人川（中）慈祥謙虛，樂於幫助後輩。（圖：葉至誠提供）

台裔創投家莊人川73歲癌逝 生前推動新創提攜後進

2021-06-03 20:32

姊妹（上）

2021-06-05 03:02
瞿欣怡已能坦然面對自己的中年困境與憂鬱。(記者侯永全／攝影)

兩度掉進黑暗 瞿欣怡移居花蓮享受平靜 不再畏懼

2021-05-31 07:00

大嫂

2021-06-03 02:00
厄瓜多爾玫瑰花朵碩大，花瓣厚實。（嚴筱意．攝影）

厄瓜多爾玫瑰園

2021-06-02 03:02

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
失業勞工退稅來了 1300萬民眾將陸續收到

失業勞工退稅來了 1300萬民眾將陸續收到
梅根產女 以女王與黛安娜王妃名字命名「莉莉貝」

梅根產女 以女王與黛安娜王妃名字命名「莉莉貝」
綠卡逾期返美被拒登機 華婦終獲入境

綠卡逾期返美被拒登機 華婦終獲入境
布林肯：美已決心徹查新冠病毒源頭 追究中國責任

布林肯：美已決心徹查新冠病毒源頭 追究中國責任
張柏芝被閨蜜爆脫單？曬泳裝照素顏曝光

張柏芝被閨蜜爆脫單？曬泳裝照素顏曝光