今天我不會用手機 、不上社交媒體，我要與人面對面交談。

早上，我做了功課和吃了早飯，然後跟父母聊天，我們有很好的對話，都覺得今天會有意思。下午，我很無聊，因為我沒有手機，不能上網課，所以我要去學校。晚上，我跟朋友們一起去海邊游泳 、打沙灘排球，我們玩得很高興！回家後，我被父母罵了一頓，他們說海邊太遠，我不應該去海邊。難得今天不忙，可以去海邊悠閒一下，卻被父母責備，讓我很生氣，當然我也知道，那是因為他們擔心我。

通常我晚上兩點才睡覺，但沒有手機的這天，我十二點就上床了。我告訴父母我愛他們，然後入睡。

我感謝這一天，並期待著另一個沒有手機的一天。

陳潔（加州 ，阿古拉高中）

手機對我來說非常有用，我用它設鬧鐘、看電視、看影片、玩遊戲，也用它打電話給朋友、聽音樂，和逛街購物。新冠肺炎流行的時候，我常常用手機，因為我不能旅行也不去學校。現在，我用手機上網課。

今天，我決定不用手機。因為我不能用手機設鬧鐘，我早睡早起。我沒有看電視，也沒有看影片或玩電子遊戲，我也沒上網課。我仍練習小提琴，因為這是非常好玩的活動。練完小提琴後，我看書。我有很多書，可是因為平常要上學、做很多功課，總是沒時間看書。所以，今天我看書。

因為我沒有手機，我用唱機聽音樂。我有很多的音樂唱片，媽媽送我的聖誕禮物。我有Hilary Hahn、Janine Jansen、陳銳(Ray Chen)、Benny Goodman、Nat King Cole和Anne-Sophie Mutter的唱片。他們都是非常好的音樂家，我很喜歡他們。

睡覺前，我看書和聽音樂。平常我用我的手機Headspace冥想。今天睡覺前我不冥想。