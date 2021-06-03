婆婆的祠堂是永和五樓加蓋的祠堂，美姨說，應該是「婆婆的佛桌」。佛桌上有拜拜的食物、祖先牌位、菩薩，還有紅色的小燈等等，佛桌旁邊就是我們家祖先的照片。

五樓加蓋是台灣 常見的違章建築，媽媽說那是台灣的文化，也是台灣歷史的一部分。就像婆婆家對面的五樓加蓋是養鴿子的，他們又加蓋了「六樓」，當作是鴿子的房子。二零二一年五月十日，白鴿來了，婆婆安祥地走了。而我在婆婆頭七的時候做了「婆婆的祠堂」的中文報告。

婆婆以前可以走路的時候，常會幫祖先準備紙厝、折金元寶。紙厝就是紙房子，老人們可以燒給自己過世的祖先。這是中國 東南部和台灣的習俗：給祖先和過世的親人燒紙厝。我們去台灣的時候，美姨會教我們折元寶放到箱子去，然後然後去五樓加蓋的祠堂用水果拜拜，拜完再去樓下燒紙錢。

紙厝裡面有好幾棟房子，也有紙人、紙車。房間裡面還有紙電視、紙床，也看得到小紙鞋擺在床旁邊。

好多好多包金元寶圍在紙厝外，然後親人們拿著香、繞著紙厝走幾圈，就開始燒紙厝。他們說，這樣祖先在天上就有新房子可住，也有錢可花。

妹妹做了一個婆婆告別式的樂高送給她，謝謝婆婆照顧我們，謝謝婆婆新年給我們紅包，也謝謝婆婆每次都會買新衣服給我們穿，給我們吃好吃的東西，謝謝婆婆聽妹妹唱歌看她跳舞。我們也謝謝美姨照顧婆婆這麼多年。謝謝婆婆，我們天堂再見！