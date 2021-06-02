信鴿帶著信，撲動著有力的翅膀，向千里以外的目的地飛去。牠飛了一天又一天，飛過了一條條河流、一座座山。

一天，暴風雨突然襲來，信鴿被打倒在地上，他的翅膀受了傷。信鴿一步一步艱難地走著，來到避風的屋牆邊。躲在屋簷下的麻雀看見信鴿，問:「你從哪裡來，到哪裡去？」信鴿一邊整理被風雨弄亂的羽毛，一邊說：「我是信鴿，從很遠的地方來，還要飛很遠的路程把信送到目的地。」

麻雀看了一眼信鴿說：「你千里迢迢不辭辛苦為人送信，一定是為了得到獎賞吧？」

信鴿搖了搖頭說：「不，我不是為了獎賞才為別人送信的。」麻雀又說：「你冒著生命危險為別人送信，一定是為了名吧？」信鴿又搖了搖頭說：「不，我不是為了出名才為別人送信的。」

麻雀疑惑不解地說：「你給人送信既不是為利，又不是為名，那究竟為了什麼？」信鴿說：「我是信鴿，送信是我的職責。」

麻雀對信鴿說：「長途飛行不但會遇到暴風雨，還有凶猛的老鷹和獵人的槍彈。你又何必為了別人的事情去吃那麼大的苦，冒那麼大的險呢！還是留在這，和我一起在屋簷下安安穩穩地過日子吧！」

信鴿不再說話，躺在地上靜靜地休息。雨過天晴，麻雀見信鴿又要飛翔，不停地勸他留下來。信鴿「嗖」一聲飛上天空，滿懷信心向目的地飛去。

不能因別人說三道四而中斷努力，認準的路就要堅定地走下去。