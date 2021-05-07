我的媽媽像蜂鳥，每天都很忙碌。她要教我和弟弟功課，幫我們做晚飯、洗衣服，保護我們不讓病毒侵襲。蜂鳥媽媽很忙，要保護和照顧牠們的小孩，蜂鳥的體型雖然很小，但牠們的動作很快，就像我的媽媽。媽媽很苗條，動作也很快，所以我覺得她是蜂鳥。

我和媽媽的相處很有趣，有時候媽媽會管我，有時候又像是朋友。

我常會忘東忘西，尤其現在都在家上課，我常會把時間搞錯，媽媽會替我記得什麼時候該上什麼課。她要求我每天都要練琴，並且在旁邊提醒我、鼓勵我。有時樂曲表現得不夠生動，或是指法錯誤，她會很有耐心地教我；但如果她說了很多遍，我卻還是沒按照她說的指法表現，她就會生氣，叫我要練好這個樂句才能繼續往下彈。

現在我快比媽媽高了，我們兩個會互相交換衣服、鞋子穿。媽媽的衣服都很舒服也很好看，她會讓我隨便挑她的衣服穿，即使是她最喜歡的。那天我把她一件很漂亮的毛衣弄壞了，在我脫下毛衣的當下，正好她也在場，她聽到一個怪聲音，然後看到在胳肢窩的地方破了一個大洞，讓她大叫Flo~ren~~ce（我的英文名字），那時我就知道，我要倒大楣了！

媽媽對我影響很大，從吃的、穿的，到內心所思所想。

我喜歡吃很辣的泡麵，年糕和臭豆腐，因為媽媽也喜歡；我喜歡彈鋼琴，媽媽也喜歡音樂；還有媽媽關心我們每個家人，所以我也關心每個人的健康。

疫情 期間待在家，我和媽媽一起完成很多事：包水餃、寫春聯、做小聖誕樹。因為過年我們家一定會包水餃和寫春聯。

我們的水餃是用豬肉和包心菜做的，媽媽會煮水餃和煎餃。今年是牛年，過年時我們寫了一對春聯：「金牛開出豐收景，喜鵲啣來幸福春」，希望今年能有一個豐收年，大家都很幸福。