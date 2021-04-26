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談網路交友

詹瑞虹（加州，Mandarin For U 語言中心）

友情處處都有，然而，我們交朋友的方法到底是好還是壞？

我們常常用的社交媒體包括Instagram跟Snapchat。這兩個社交媒體非常有名，也是在青少年族群中最實用的。根據網路上的資料，每一個人平均花在社交媒體上的時間是三個小時，對網路、社群媒體上癮的使用者甚至會高達八小時。在這篇文章裡頭，我們要來好好討論網上交友的好處和壞處。

首先，我們可能透過社交媒體建議的人選，或是從我們與朋友的共同好友來認識新朋友。從我的經驗來說，我覺得如果跟你不認識的陌生人在線交談，一定要小心一點兒，因為有些人的背景或是資訊可能根本不是真的，如果隨便透露地址，說不定會引起不必要的麻煩，甚至會發生危險的情況。

然而，雖然網上有壞人，但也有很善良的人。俗話說：「天涯若比鄰，海內從知己」，我自己就在網上的Instagram交了從世界上不同地方來的好朋友，例如，亞利桑那州、芝加哥、紐約、洛杉磯等等。

另一方面，網路也讓朋友之間的聯繫變得更加容易。我從小到大認識的朋友已經搬到德州了，所以我也用網上社交平台跟他一直保持聯繫。網路不可否認地拉近了彼此的距離。此外，我有些在網路上的朋友，甚至比我在真實生活裡認識的更好。例如：可以在網上有一個練習語言的朋友，幫助你學語言。

最後，我們要問怎麼知道網上的交談對象是真的還是假的？這個問題的答案其實再簡單不過，你只要讓他們打一個視訊電話就能看他們真是真有其人，或是騙人的。另外，也可以看看這個人在他的社交媒體上面，有沒有不同的生活照片。

社群媒體 紐約 德州

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