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我的家

陳若依（紐約，慈濟人文學校）

家對我來說，最重要的不是大或小，而是家人。在一個完美的家裡面，一定要有家人，因為他們很重要，一旦失去了家人，就會像失去最重要的寶物。

有時候，我會想要住在一個很大的屋子裡，而我們家在紐約市只買得起公寓，但更重要的是全家人都住在一起。我要的家很簡單，我只希望家人可以在一起，平平安安就好了。不管是住大房子或小房子中，我都很珍惜有家人在身邊。

有些人認為，一個家就是家人一起坐在餐桌上吃飯、聊天，有時還會一起玩遊戲、傷心時有人安慰。我相信，全家人一起在餐桌上吃飯，對很多人來說，是很正常的事，但對我而言，這件事一年之中只會發生一次，就是在新年的時候。

因為爸爸工作的關係，我們沒有辦法一起吃飯。我跟媽媽通常都坐在電視前面，邊看電視邊吃飯，而爸爸在房間吃，因為他要工作。我們這樣各自吃飯還滿好的，因為如果在餐桌上吃的話，有點尷尬、不知道要說什麼。

我的爸爸很容易生氣，爸爸媽媽常常吵架，有時候吵得很凶，我就會哭；但是如果沒那麼凶，我會適時當個和事佬。有時我會掉東西，爸爸就會很不耐煩。

我家不像別人家那麼熱鬧，因為我們家的成員就只有三個人，所以很安靜，如果有聲音，通常就是電視的聲音。我常常跟媽媽一起看中文或台語節目，因為那是我們兩個共同的興趣，有時電視會比較大聲，爸爸就會請我們將音量調小聲，因為他要睡覺。

因為爸爸的關係，我跟媽媽有很多事情不能做，比如使用氣炸鍋。我們不能用氣炸鍋烹調食物，因為爸爸嫌味道太重，會弄得整個家都是。很多時候我都會覺得爸爸很煩，但他畢竟是我的爸爸，所以我要尊重他。

我的家對我來說很重要，所以要珍惜它。這也是我要對大家說的，你家的情況或許跟我不一樣，可是你也要珍惜它，因為你一失去它以後，你會很傷心。你要好好把握機會，去做對的事情，而不是去做不對的事情。你如果需要幫助的，現在政府跟很多慈善機構都可以幫助你。

家，對每個人來說都很重要，所以要好好地守護它。總歸一句，我愛我現在的家、我愛我的家人跟，希望你們也都跟我一樣！

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