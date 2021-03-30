這兩年的疫情 讓每一個學生只能夠在家學習。然而，在家學習真的是個好方法嗎？從我自己的經驗來說，我認為疫情下的在家學習有好處也有壞處。但是，因為我從小一直都在家自主學習，所以我認為，這個方法好處大於壞處。

首先，我們可以來談談在家學習的好處。第一，比如，我們可以多睡一會兒，晚點起床、準備上課，然後因為是視頻上課，老師並不會發現你遲到！第二，因為我們不必去真正的學校課堂，所以在家裡上課不僅能省一點交通費，也能降低交通工具對環境所產生的污染。第三，我們也可以克服地理限制，學習到來自世界各地的課程。

從另一方面來看，在家學習可能也有一些問題，特別是實作課程。例如：科學課不能去實驗室做科學實驗，只能看老師預先錄製的實驗視頻；當我有問題的時候，也不能立刻提問，所以我覺得我學得不太好。對我來說，我也很不喜歡老師突然讓我回答一個我不知道答案的問題，我會很害怕，因此更不想回答。

再說，在網上更要小心謹慎地接收資訊，我們查閱資料的時候，也要參考包括報紙、雜誌和正式出版的書，不能只依賴網路資料。有的人也許會認為這些書本、報章的資訊很落伍，然而，網上有各式各樣的資訊，要是不仔細確認來源，可能也會散播不確實的消息。

最後，我認為疫情下在家的網上學習利大於弊，雖然有些缺點，但還是可以克服的！給大家的建議是：如果你不想早點起床上課，或者要輕鬆一點，不見得要早起上課，課後還是可以看課程錄影，學習不中斷。有時候，很多人認為網上課學習效果不好，可能是老師不適應在網上教學，並不是網上學習的問題。