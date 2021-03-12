我是一位在加州 土生土長的五年級小學生。雖然我生在美國 ，媽媽還是從我小時候開始教我中文。

媽媽最近一直找不到我喜歡、又適合我的書，想來想去只能想到「還珠格格」這套書，卻很猶豫是否要拿出這套書，因為她怕我會迷上。果然她猜對了！我的確是迷上了，每天都抱著電腦不放，吵著要看還珠格格的電子書。讀這套書還可以看DVD，每看完一章就可以看一集。

還珠格格是在講兩個女生的故事，一個是格格，一個是她的結拜姊妹。格格姓夏，名叫紫薇，結拜姊妹名叫小燕子。紫薇的母親夏雨荷，臨終時要紫薇和紫薇的丫頭金鎖，從濟南到北京 去找紫薇的父親。紫薇的父親就是當時的皇上。

到了北京，紫薇進不了宮，差點放棄尋親，直到遇到小燕子。小燕子和紫薇在很奇怪的情形下遇見，然後結拜成姊妹。結拜後，紫薇就把她的身世都告訴了小燕子。小燕子一聽，就全心全力要幫她。後來小燕子真的不知道怎麼進了宮，然後成了還珠格格，再把格格還給紫薇。真是奇蹟！

看完還珠格格，我覺得作者瓊瑤寫的這套書既精采又好笑。裡面有一大堆小燕子聽錯或記錯的成語跟句子。例如：「化戾氣為祥和」就變成「化力氣為漿糊」，還有「鰥寡孤獨」變成「魚家瓢蟲」，連「不擇手段」也變成「不折手斷」，小燕子真是荒唐呀！

我還覺得五阿哥和福家兄弟的友誼實在很珍貴。他們從小一起長大，互相學習。自從遇到小燕子和紫薇，就被一路牽連。小燕子和紫薇的姊妹之情也很值得珍惜，親姊妹也不會有像她們那種感情。我真希望我也有這種感情那麼好的姊姊或妹妹。雖然有時候會有爭論，但大家也總會討論出結果。

瓊瑤寫的每一本都書好看，因為她是個好作家。希望大家也可以一起享受這些好書，尤其是還珠格格！