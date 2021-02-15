二零二零年是難忘卻又不能忘記的一年。

在二零二零，調皮的小老鼠帶著新型冠狀病毒，偷偷摸摸地為二零二一年埋下「年獸果」的種子。當這顆種子肆意瘋長的時候，人們展現出不一般的團結和勇氣，誓要斬除這個長滿皇冠狀突起物的「年獸果」。大家都期盼在二零二一年裡，能夠「牛」轉乾坤。

沒有神仙老爺爺教大家如何擊退「年獸果」，「年獸果」在全世界蔓延生長，幸虧有英雄般的醫護人員守護著病人的健康，逆行而上；有科學研究人員馬不停蹄地研究疫苗 ；有團結的人們在家隔離。人們不僅要摘下這顆恐怖的「年獸果」，還志在要把它狠狠地踩在腳底下。

天真的「年獸果」以為它的出現會摧毀人們，它怎想得到大家在隔離的日子裡，感受到久違的「溫情」和「團結」呢？為了不給醫護人員增加負擔，除了戴上口罩做好防護，幾乎全世界的孩子都在家裡用電腦上課；長年需要出差工作的人也停下了腳步。

如此想起來，對這「年獸果」竟有一絲感謝──儘管它帶來的社交距離 ，阻隔了人們的相聚，甚至把我們的生活軌跡打亂，卻讓每個人的內心聯繫在一起。大家更能體會到「身體健康」是如此珍貴。

二零二一年，眼所能見的年味是淡了一些，但若用心體會，家人親友之間的關愛難道不是新年「團圓」的最大意義嗎？雖然二零二零年很艱難，我們仍然願意寄希望於未來，期待未來的日子隨心如意。無論是順境還是逆境，只要家人團聚在一起，還有希望和信心，未來的日子就一定會如希望的一樣美好。

願，二零二一年凜冬離去，雪融草青，人們能摘下口罩，去想去的地方、見想見的人。