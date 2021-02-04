小時候，我不會走路、不會講話，也不會讀書寫字和畫畫。基本上，我什麼都不會做，也不能做。

兩歲時，我開始會走路和講話，我非常喜歡聽故事，然後我開始學怎麼讀書。外婆說我很愛看貓和老鼠的卡通，還有探險者朵拉的故事。我喜歡好玩的貓和老鼠，我最愛看小老鼠騙大貓；我喜歡看探險者朵拉和她的朋友們一起去探險。小時候，我常常說：「我長大了以後，要像朵拉一樣去探險。」但是現在我長大了，我卻不想像朵拉一樣，有時候想一想，也覺得自己的改變很奇怪！

記得小時候，我一直想要一個妹妹。有一天我問媽媽：「媽媽，我可不可以有一個妹妹？」媽媽問：「你會照顧好妹妹嗎？」我很有信心地回答：「我肯定會的！」

從那天開始，在睡覺的時候，我常常會夢到我和妹妹在一個大草原裡玩；在生日的時候，我的願望就是希望有一個妹妹陪伴我；在聖誕節 的時候，我跟聖誕老公公許願要一個妹妹每天跟我玩遊戲！

可是，一年以後，我開始失去信心，因為我還是沒有妹妹，我感覺很孤獨。一直到我三歲的某一天，媽媽告訴我：「寶貝，你要當姊姊了！」我一開始不知道她在說什麼，一直到萬聖節 的時候，媽媽帶回來一個超級吵鬧的東西，這個東西不是糖，是一個小孩子！她的頭上沒有頭髮，長得又很醜。我問媽媽：「媽媽，這是什麼東西啊？」媽媽說：「這是你的妹妹呀！」

從那天開始，媽媽和爸爸不理我了，天天只照顧著一個叫「妹妹」的小娃。我氣死了！我從來都沒想到，一個很吵也很臭的小娃可以把爸爸媽媽的愛偷走。

我現在長大了。我會拉小提琴、畫畫、讀書、寫字等等，我也喜歡上不同的東西。比如說：我現在喜歡寶可夢；我沒那麼喜歡吃甜的食物，反而開始喜歡超級辣的食物。還有，我不只是喜歡的東西和胃口不同了，我的身體也有所改變。我長高了，我已經長得比外婆和媽媽高，我的臉上也開始冒出痘痘了。

從小到大，我的思想改變了很多。等我長得更大了以後，我的變化會更多。希望我成年時，我還可以待在家裡幫爸爸媽媽做事情，我想要照顧好爸媽，保護他們。