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我的煩惱

李子謙（紐約，慈濟人文學校）

每一個人都有自己的煩惱，你認為你的煩惱是什麼呢？

我的煩惱是我遇到困難時，會很容易的發脾氣。就像現在，我不知道怎麼寫這篇作文，我就會很不耐煩，也不會認真地去想該如何把作文寫好。我直接跑去問媽媽，請媽媽幫忙寫作文，但是媽媽告訴我：「先去讀課本！如果讀到不懂的，就去查字典！」在得不到媽媽的幫忙下，我只好自己想辦法。

靜思語說:「不簡單的事能堅持，才是真本領；困難的事能突破，才是真耐心。」因為用中文寫作文很不容易，所以我會先用英文寫好內容，再把它翻譯成中文，然後請媽媽幫我修改。當我和媽媽一起修改作文時，媽媽也會教我用不同的方法寫好作文。

原來，寫作文真的沒有很難！

從那天開始，當我有煩惱，或是遇到困難時，我會先盡我的能力，認真找方法，學好不會的事情，而不是先發脾氣或請別人幫忙。無論多麼困難，我都要有毅力和耐心，自己解決問題！

朱芊霓（紐約，慈濟人文學校）

我有很多煩惱，像是讀書跟打球，都是讓我煩惱的事情。

首先，我的成績在班上並不是最好的。再來，我打球的時候，經常會不小心犯下許多錯誤。雖然讀書和運動這兩件事都不容易，但是我從沒想過放棄。

靜思語說：「不簡單的事能堅持，才是真本領；困難的事能突破，才是真耐心。」這句話的意思是，很多事情都不簡單，但是如果你不斷地努力，最後就會成功。因此，遇到問題的時候，我們要想辦法解決困難、堅持到底，才是最重要的事情。

紐約

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