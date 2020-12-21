一年中有許多節日，比如說有新年、情人節、復活節 、萬聖節 、感恩節和聖誕節 ，所有的節日都很特別，每個人也都有自己喜歡的節日，而我最喜歡的就是聖誕節。

我喜歡聖誕節，因為可以和家人聚在一起。我有一個大家庭，但因為每個人都住在不同的地區，所以平時很少見面，我們必須等到假期才能聚在一起。聚在一起時，我們經常吃火鍋，因為這是準備晚餐最快的方法，並且可以煮各種不同的食物。

火鍋食物包括魚丸、肉、各種海鮮、豆腐、蔬菜和麵條，我最喜歡吃的食物是魚丸和醬油麵。媽媽也說，吃火鍋可以促進家人感情，因為大家一起圍坐在火鍋旁聊天、吃飯，溫暖的氣氛使人感到舒適、放鬆。晚餐後，我會和表哥、表姊一起玩電動，我們很喜歡玩賽車遊戲Mario Kart，而且我每次都想贏。

我也很期待在這天可以收到很多禮物，因為我喜歡拆禮物，看看有什麼驚喜。每年總會有一件禮物令我感到驚訝，我記得有一年我收到滑板，我覺得很棒，因為滑板很酷。儘管我還沒有學會玩滑板的技巧，但我仍然認為這是最酷的禮物。

聖誕節的氣氛真好，因為可以看到很多房子和大廈都裝飾漂亮的燈與聖誕樹。如果天氣好，爸媽會帶我跟姊姊去看洛克斐勒的聖誕樹。

聖誕節是我最喜歡的節日，有家人的陪伴、有聖誕老公公送的禮物，還有閃閃發亮的聖誕樹。我等不及今年聖誕節的來臨！