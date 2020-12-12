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我愛四季

陳恒星（紐約，鳴遠中文學校）

一年有春、夏、秋、冬四季，我喜歡春天的充滿活力，我喜歡夏天的炎熱，也喜歡秋天的豐收，但我最愛寒冷的冬天。

冬天早晨，我會在舒適、溫暖的毯子中醒來，毯子像捲餅一樣包裹著我。下了床，我穿上蓬鬆的拖鞋、打開房門，就可以聞到媽媽做的豐盛早餐和熱可可的香味。出門時，我可以看到雪花密密麻麻地在天空中飛舞、慢慢落下。在去學校的路上，站立路旁的樹木告訴我，無論如何都要堅持下去。一片灰色的霧氣遮蓋了建築物的頂部，使我的心靈安寧。

冬季的風景和氣氛是其他季節無法比擬的，所以我最愛寒冷的冬天！

陳靜儀（紐約，鳴遠中文學校）

在紐約，一年之中的四個季節我都喜歡，但我最愛秋天。

秋天是一個很舒服的季節。秋天的風景很漂亮，樹上的葉會變成許多不同的顏色，看起來好像一幅美麗的畫。我看著白雲在淺藍色的天空慢慢地飄來飄去，感覺很輕鬆。秋天的風輕輕地吹，非常涼爽，陽光則讓我感覺全身溫暖。樹林裡的枯葉會落到地上，踩上去的時候會聽到一種沙沙的聲音，我特別喜歡。下雨後，空氣會特別新鮮，充滿了樹葉的香氣。秋天的溫度不會太涼，也不會太熱，剛剛好。

秋天讓我回憶起以前的事情。比如，小時候我會跟妹妹一起在後院玩地上的樹葉，一玩起來就不想停，真的很開心；我們從學校走回家的時候會比賽，在最後的一條街，我們踩著地上的落葉跑回家，我們會笑到肚子疼、眼睛流淚。中秋節和萬聖節也是秋天裡的節日。秋天對我而言，是個快樂的季節。

在四個季節當中，我最愛的是秋天。秋天的天氣是最舒服的，秋天也讓我想起從前美好的時光。

江翔（紐約，鳴遠中文學校）

秋天是一個美麗的季節，秋天的景色非常漂亮，天氣也非常涼爽，所以在一年四季之中，我最喜歡秋天。

秋天的天氣非常好，帶走了夏天的炎熱，帶來涼爽明靜的天空，雲淡淡的，風也很涼快；秋天的樹葉變了顏色，從綠色變成美麗的紅色和黃色，很多好吃的水果也都成熟了，能讓大家一飽口福。中秋節也是在秋天，大家會吃月餅、看美麗的月亮。

秋天的景色非常漂亮，天氣也非常好，我最喜歡的季節是秋天。

紐約 萬聖節

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