我們學校八月開始上遠距課程，老師和學生們都用「Zoom」來上課。我們每天早上八點開始上課到下午兩點半。我都在我的房間上課、寫作業。

我覺得上網課很好，因為作業都在網上寫，所以很方便。由於我打字比寫字快很多，電腦也會自動改錯，因此很省時間。在上網課的時候，抄東西也很方便，比如：如果我想用網站上的句子，我就可以用「複製貼上（copy and paste）」的功能，把它貼在作業上。我們的作業變成電子檔案，老師找起來也會比較簡單。

對我來說，上網課的另一個好處就是不用早起，可以多睡一會兒，而且不用怕遲到。我們每天都在家上課，所以早上不用花時間開車去學校，我們只要起床、吃飯，然後上網，就可以上課了。此外，我也喜歡上網課的換課過程。現在我換課不用走到每一個教室，只需要換一個畫面，就可以換到另外一堂課。切換畫面換課只需要幾分鐘，所以我們很少遲到，也不用急急忙地的跑去上課。

上網課也有一些不便之處，比如：在鍵盤上打符號比較麻煩，網路有時候也比較慢，假如你斷網了，就會漏掉訊息。如果漏掉訊息，就會錯過當天學的東西，寫功課會比較難。

如果我可以選擇上網課或回到學校，我還是會選回到學校。因為這樣會學到更多的內容，還可以跟朋友互相幫忙。如果中文學校恢復實體課，我會回到中文學校去上課。希望這個疫情 快點結束，以後也不會發生這樣的事情。