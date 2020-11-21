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最想感恩的人

江希嫻（紐約，人力中心中文學校）

我最想感恩的人是外公和外婆，因為是他們把我帶大的。

我小時候在中國跟外公外婆生活，是他們悉心照顧我，讓我健康、快樂地成長；從牙牙學語到蹣跚學步，我的每一步成長都傾注了他們的心血。

記得我上幼稚園時，外公每天都會開電動車載我去學校，放學又接我回家；回到家的時候，外婆總會做好吃的東西給我吃。他們還常常帶我去公園和海邊玩。每年兒童節，他們都會來學校和我一起參加活動，跟小朋友們一起玩遊戲。

外婆還把我小時候的生活都錄了下來。當我長大以後，每次從錄影裡看到自己小時候的模樣，以及當時的點點滴滴，我都會很開心，同時心中也充滿了對外公外婆的感恩之情。

我六歲那年，和外公外婆一起來到美國。現在，他們雖然跟舅舅住在一起，但只要有空，我就會打電話跟他們聊天。我想念外公外婆，他們就是我最想感恩的人。

陳慧潔（紐約，人力中心中文學校）

我最想感恩的人是我的家人。在疫情之下，我很感激家人陪伴，大家健健康康地在一起，共同度過這個艱難的時期。

我的父母每天很早就要出去工作，很晚才回到家，他們努力工作賺錢，給我和弟弟過上好生活。疫情剛開始時，父母就上網去買口罩和手套。後來居家避疫時，我想學著做些甜品，他們不但支持我，而且給我很多點子，讓我做得更好。每當家裡有什麼東西壞了，他們會盡快把它修好，或是買新的。無論有什麼困難，他們都會找到最好的解決辦法。感謝父母的愛和對我們的照顧。

現在，我和弟弟都要在家裡上網課，每天重複著上課、做作業、讀書、看電視、玩遊戲……有時弟弟會讓我覺得很煩，但有時我們也會玩得很開心。

還有我的外婆，她每天都會做好吃的飯菜給我們吃。如果我做錯了什麼事情，她都會告訴我，並且教我正確的方法。

這就是我的家人，在這居家避疫的日子裡，感恩有家人們的陪伴。

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