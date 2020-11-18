《白色森林》系列之一／憤怒的小動物

清晨，寬大的玻璃窗上掛滿了厚厚的窗花。正為媽媽端飯的小姑娘露露，被這眼前奇妙的霜花吸引住了。

露露看著，那霜花就像一座高高的峽谷，峽谷裡到處是茂密的森林，林中有好多好多數不盡的鮮花。她望著望著，心情激動起來：「多美的森林！」身子不由自主地向霜花貼近了。說來也怪，她不知不覺中，竟然悄悄走進了霜花裡的大森林。

「哇！好茂密的森林啊！」她止不住地驚叫起來。露露就像童話中的白雪公主一樣，踏著雪路在林中漫步。不過，這裡沒有小矮人，也沒有古怪的房子，只有無數的冰凌花，不時撫摸她的臉蛋和手臂。

露露撥開草叢朝前走去，忽然在一棵大樹的背後，看見一隻蓬鬆的長尾巴。「那尾巴好可愛呀，是什麼動物呢？」露露突然驚叫一聲：「好美的銀狐！這要值好多錢啊！」

這話被樹後的銀狐聽見了，牠十分氣憤地說：「人類為什麼總跟我們狐狸過不去呢？難道你們的女人沒有我們的皮毛，脖子就會凍僵嗎？真是可惡！」

露露被說得啞口無言，她知道自己說錯話，想作些解釋，可那銀狐在雪谷裡已經轉眼不見了。牠的身後連一點蹤跡都不留，用牠那長長的尾巴掃得乾乾淨淨，大概是怕獵人跟蹤追擊吧。

其實，露露很愛小狐狸，還有其他動物，也痛恨那些殺害野生動物的人。她知道地球是人類的，也是小動物們的，人類應該和牠們友好相處。

這時，雪白的樹林中傳來咕咕的鳴叫聲，露露抬頭一看，是雪白的長尾山雞。她記憶中的山雞都是彩色的，牠怎麼是雪白的呢？

「感到奇怪嗎？給妳看看我本來的面貌。」山雞說著把翅膀輕輕抖了抖，披在身上的雪花紛紛落了下來。牠那五彩的羽毛在樹叢間抖動著，看上去美麗極了。

「你們為什麼披著冰雪，難道不怕冷嗎？」露露問牠。

「我們不傻不呆的，怎麼不怕冷？還不是為了躲避你們人類的獵槍？妳知道我們有多少同類都被人類給殺害了。從我祖祖太爺那輩子起，你們就一直捕殺，如今我們山雞已經瀕臨絕跡了。我實在不明白，你們對沒有生命的紙鳶倍加愛惜，把它們小心翼翼地送上天空，可對於我們有生命的鳥類就不同了，用槍打、用網子網，更凶狠的是下毒藥致我們於死地，這是為什麼呢？」露露被問得瞠目結舌。（待續）