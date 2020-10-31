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萬聖節

邱訓賢（紐約，長島大頸中文學校）

以前，有人說十月三十一日是夏天的最後一天，也是鬼來到人間的一天，所以大家穿上可怕的衣服，想要把鬼嚇跑。這就是為什麼有萬聖節。但是，到了現在，小孩子都喜歡萬聖節，因為這天有糖果、有朋友，還可以去玩「不給糖，就搗蛋！」。

在萬聖節，我總是跟朋友穿著很酷的服裝、提著南瓜形狀的籃子，去很多的人家，敲門要很多糖果。我最喜歡的糖果是巧克力，還有吃起來酸酸的軟糖。我每次都能拿到兩百多顆糖果。

去年的萬聖節，我穿了忍者的衣服，那是我最喜歡的萬聖節服裝，因為這款衣服很酷，還有兩支劍，穿上後，我覺得非常神氣！

今年的萬聖節，因為新冠病毒，不能去玩「不給糖，就搗蛋」了。希望媽媽能給我糖果，然後，我要偷偷地嚇嚇我的爸爸，我還想用鋼琴彈一首「南瓜搖擺」（Pumpkin Boogie）。

我覺得不討糖的萬聖節，一定也會是快快樂樂的一天！

吳碩康（紐約，長島大頸中文學校）

我和妹妹都喜歡溜冰。去年，妹妹和我有一個很特別的萬聖節。

去年我們去我家附近的溜冰場過萬聖節，那是我第一次在溜冰場過萬聖節。這個活動要穿著萬聖節的奇裝異服才能參加，我穿的是大便造型的服裝，我也看到一個人跟我穿一樣的服裝。

我覺得這個溜冰活動很好玩，我和其他的人比賽誰溜得快，但我沒有贏，因為他們溜冰的速度比我快多了。

跟我一起參加的好朋友，穿著Minecraft的服裝，是他們自己做的，我覺得很酷！活動的最後還有一項比賽，就是我們的萬聖節服裝，這是我覺得最好玩的。我以為我不會贏，但是我的大便造型服裝還是讓我贏了一個獎品，就是免費溜冰一次！

今年的萬聖節，因為新冠肺炎疫情的關係，我不能去溜冰場過節了。真希望疫情能早日被控制，我才能開開心心地過我的萬聖節。

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