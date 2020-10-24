我學中文有一段時間了，在另外一個中文學校學了三年，在鳴遠中文學校也學了三年。雖然我不喜歡學中文，但是學中文幫助了我很多。

學中文有很多好處。我學了中文，讓我可以跟家人溝通，讓我在高中上中文課感覺更簡單、更輕鬆。在鳴遠學中文，讓我學到很多中國 的歷史和文化，也認識很多中國的歷史人物。

我從四年級開始在鳴遠學中文，那時候我非常不喜歡中文，覺得學中文是在浪費我的時間。我想著學中文不會幫助我，所以我為什麼要學？學了幾年後，雖然我還是不喜歡中文，但我知道學中文對我有很多好處，以後也會對我有很多幫助，因為很多人都會說中文，我以後上班的時候很可能需要用到中文。學中文也可以讓我會看一點中文的書。

總的來說，學中文對我有很多好處。

林雨欣（紐約 ，鳴遠中文學校）

我的名字是林雨欣。我今年十三歲，是一名初中學生。

我學中文已經快要六年了。我在鳴遠中文學校學了好多東西，比如，怎麼認字、寫字、寫作文等等。我也學了很多成語和做人的道理。我學過的成語包括：「畫蛇添足」、「井底之蛙」、「杯弓蛇影」、「自相矛盾」等等。這些成語教會我成為一個更好的人，而且成語故事也很有意義。

在鳴遠，我也經歷過一些有趣的事情。我喜歡看學期最後一天的表演，也喜歡聖誕節 的時候老師送我們糖果吃。

可是我在學中文時，偶爾也會遇到一些困難。我遇到困難的時候，會向我的爸媽尋求幫助。我有時候會想用自己的實力來克服困難，因為如果我能自己克服困難，我能變得更強，也能糾正錯誤。

讀中文能給我很多好處。如果我去了中國，我能跟更多人溝通，除此之外，我也能和我的爺爺、奶奶、外公、外婆多聊天，因為我懂得更多中文。

讀了中文之後，我發現中文也沒有我想像中那麼困難！