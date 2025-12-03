12年2度羊水栓塞 同一醫療團隊再救同一母 聖馬爾定上演生命奇蹟

嘉義市聖馬爾定醫院舉辦「感恩重生 慶賀新生」活動，並送上蛋糕與二寶照片，見證這段珍貴的生命旅程。（聖馬爾定醫院提供）

有名林姓產婦12年前到台灣嘉義市聖馬爾定醫院首次生產時，突發極罕見的「羊水栓塞」，心跳一度停止、血壓測不到，命懸一線。當時院內婦產科醫師李凱恩、麻醉科醫師儲寧瑋與心臟內科、加護病房等團隊合力搶救，最終將她從鬼門關拉回。康復後的她始終心懷感激，今年懷第二胎時，仍選擇回到聖馬爾定迎接新生命。

未料在第二胎生產過程中，寶寶娩出後她又突然意識喪失、血壓測不到，院內立即判定是羊水栓塞再度發作。醫療團隊第一時間啟動應變程序，進行高品質 CPR、藥物治療及多項緊急處置，歷時4個多小時全力急救，最終成功恢復心跳與呼吸，並在加護病房的細心照護下逐步穩定恢復。

令人動容的是，這2次生死交關的時刻，主治醫師與核心急救成員竟是同一組團隊。婦產科醫師李凱恩指出，羊水栓塞發生率僅約兩萬至五萬分之一，且幾乎無法預測，發作後往往在短短幾秒內就可能導致心肺衰竭，因此團隊反應速度與默契至關重要。麻醉科主任儲寧瑋表示，得知患者正是12年前曾照護的產婦時，他毫不猶豫投入搶救，與從陽明醫學系開始一路並肩至今的老同學合作，共同把握黃金時間救回兩條生命。