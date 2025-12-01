台愛滋病創22年新低 變裝皇后薔薇、漢娜、貝果任世界愛滋日宣導大使

疾管署跳脫傳統宣導框架，邀請灣島變裝皇后薔薇、漢娜及貝果擔任世界愛滋日宣導大使。（記者廖靜清／攝影）

過去聽到愛滋病，常與「絕症」畫上等號，對這個疾病充滿著歧視 及標籤化。12月1日為世界愛滋日，今年主題是「突破迷思，愛不迷失」，台灣疾管署跳脫傳統宣導框架，邀請灣島變裝皇后薔薇、漢娜及貝果擔任宣導大使，透過大膽且多元包容的形象，消除大眾對愛滋既有的迷思與恐懼。

疾管署長羅一鈞表示，自正式上任後，就希望愛滋日宣導有不同的元素，並強調健康平權是每個人都應該擁有同等的機會和權利。因此用變裝秀的表演方式，宣導防治愛滋病的觀念，並推廣安全性行為，以及疾病的篩檢、治療、追蹤，感染者只要持續穩定接受治療，一樣也能活得很好、很長壽。

台灣愛滋疫情 自2018年起，整體呈現下降趨勢，羅一鈞指出，今年截至11月底，新增感染人數約800人左右，預估至今年底，總體將低於900人，為22年來最低。愛滋疫情去年一度稍微回升，突破千人，但今年下降了15%，關鍵在於篩檢、追蹤、治療政策奏效，包括公費的預防性投藥（PrEP）。

羅一鈞說，民眾健康意識提升，以自我篩檢為例，今年10月就比去年同期多了1000人次，由6300人次上升至7300人次左右。明年將會加強預防篩檢及治療的力道，包括公費預防性投藥將由8000擴大到9500人次，全台友善醫療院所也將由21家增加到63家。而感染者持續高齡化，未來也會著重長照相關議題。

根據統計，台灣2024年愛滋防治成效指標達「92-96-95」，即92%感染者知道自己感染，96%已知感染者接受治療，以及95%接受治療者病毒量成功抑制，優於全球平均「87-89-94」。羅一鈞指出，2030年有機會達成聯合國愛滋規畫署「95-95-95」目標，持續推動愛滋防治與去歧視、去標籤化的工作。

台灣愛滋病學會理事長盧柏樑表示，愛滋病可預防也可以治療控制，感染者如果在感染初期，依照指示好好服用藥物，並定時回診抽血檢驗病毒量，有的人甚至終其一身都不會發病。而預防性投藥也有一定的保護力，但仍需搭配保險 套等其他防護措施以達到最大效果，預防感染。