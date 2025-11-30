流感H3N2變異株K分支勿輕忽 疾管署：占比已達9成「突破性感染」恐增

衛福部疾管署副署長曾淑慧說，台灣目前流感主流病毒株同樣是K分支，占比已達9成，且與本季流感疫苗株基因序列相似度較低，將致「突破性感染」風險增加，但打疫苗仍具保護力，可以避免重症、死亡。（本報資料照片）

日本 流感疫情 嚴峻，病例大幅增加，專家分析，此和今年主要流行病毒株為A型H3N2的變異株「K分支」，且許多人對其沒有免疫力。衛福部疾管署副署長曾淑慧說，依監測指出，台灣目前流感主流病毒株同樣是K分支，占比已達9成，由於K分支傳播力高，且與本季流感疫苗 株基因序列相似度較低，將致「突破性感染」風險增加，但打疫苗仍具保護力，可以避免重症、死亡。

曾淑慧說，依歐洲疾病預防控制中心（ECDC）基因定序資料，K分支已占歐洲H3N2病毒序列近半數，日本自今年9月迄今檢出率更高達92.3%，台灣也是逐漸上升。疾管署國家實驗室今年7月首次檢出A型H3N2病毒K分支，占比為30.8%、8月65.7％、9月88.6％、10月87.7％，推測11月也約占9成為國內主流病毒株。依國內外監測資訊，K分支傳播能力較高，具有相當流行潛力。

曾淑慧指出，依ECDC最新病毒抗原性分析報告，K分支呈現多處基因變異，和2025秋冬至2026年北半球使用的流感疫苗H3N2疫苗株在抗原性上存在較大差異，恐導致本季「突破性感染」（接種疫苗仍遭病毒感染）情形增加。但根據多國監測資料，目前尚未觀察到K分支在重症、死亡比例有上升趨勢。

但依ECDC風險評估，本季A型H3N2病毒K分支對一般民眾的整體風險為「中度」；對65歲以上長者、慢性病患者、孕婦、免疫功能低下者及長照機構住民等高風險族群，健康風險提升為「高度」。國際監測尚未顯示重症比例上升，但隨疫情規模擴大，流感併發重症個案數將同步增加。

至於，流感疫苗是否還有保護力？曾淑慧說，今年9月底流感疫情提前進入流行，當時主流病毒株也是K分支，就在10月公費流感疫苗開打之後，疫情就稍有趨緩，目前脫離流行處於相對低點。國際研究顯示，目前使用的H3N2疫苗株在「預防感染」方面的保護力可能受到影響，但在「降低重症與住院風險」上仍具明顯效益。

曾淑慧提醒，截至11月27日，公費疫苗接種人次已達622萬，疫苗使用率已達9成，但65歲以上長者接種率僅約47%，距離疾管署設定的55%，仍有約30萬人的差距，長者應盡速接種疫苗，且據統計即使是沒有慢性病、健康的長者，一旦感染流感病毒，其重症及死亡的風險仍高於年輕人，務必要多加小心。