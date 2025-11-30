再15年 全球罹癌者將達2800萬人 專家：飲食、運動、睡眠是抗癌良方

精拓生技主辦的「2025抗癌健康嘉年華」，11月30日在松山文創園區四號倉庫登場。（記者廖靜清／攝影）

2022年癌症 登記報告顯示，台灣癌症時鐘快轉了17秒，平均每4分2秒就有1人罹癌。國衛院長司徒惠康30日出席「2025抗癌健康嘉年華」時表示，癌症是國人頭號殺手，美國癌症防治協會（AACR）去年公布，全球罹癌人數在2040年將達到2800萬人，比現在增加1000萬人，死亡率也會持續攀升。

司徒惠康指出，罹患癌症的因素複雜且多面向，尤其是外在環境的改變，包括紫外線、空氣汙染、外因性化學物質等，再加上不良生活習慣。隨著人口結構老化，罹患癌症的風險會隨之增加，再過15年，癌症人數不降反升，預防及篩檢工作非常重要，需要持續投入新的研究與科技應用。

「從國務院 成立30年的角度來看癌症預防，期以早期篩檢、早期治療，增進國人健康福祉。」司徒惠康說，國衛院進行許多國家型研究計畫，包括引進美式癌症專科訓練制度，傳授最新的臨床案例與治療思維。另外，也協助推動腫瘤次專科訓練計畫，培育國內的臨床及轉譯醫學研究人才。

不過，國人飲食西化、缺乏運動、肥胖、長期壓力大、睡眠不足都會影響身體健康，形成慢性發炎且提高罹癌風險。司徒惠康強調，防癌之道在於提高自我健康意識，均衡飲食、規律運動、充足睡眠，這三大要素缺一不可，避免三高 、代謝症候群找上身，也遠離癌症、失智的威脅。

國健署長沈靜芬表示，癌症蟬聯十大死因之首已經長達43年，疾病造成病友及其家屬的身心理負擔，尤其是經濟壓力。對於癌症防治，中央祭出三支箭，包括癌症篩檢、癌症診斷、癌症新藥基金，希望在2030年將國內的癌症標準化死亡率降低三分之一，改善癌症存活率。

沈靜芬指出，國健署今年起放寬癌症篩檢年齡補助，包括肺癌、大腸癌、乳癌、子宮頸癌、人類乳突病毒（HPV）檢測。自2024年5月起，次世代基因定序檢測（NGS）納入健保給付範圍，目前涵蓋19大類癌症；2024年12月新增7類癌症的單基因檢測。另外，癌症新藥基金增加醫藥品的可近性及可負擔性，維護癌友用藥權益。

沈靜芬說，癌症的預防要再往前拉，三高、慢性病、代謝症候群會大幅增加罹患癌症的風險，民眾應該重視日常生活的飲食及身體活動，確保攝取充足的膳食纖維，以及每周運動150分鐘。國健署明年將推出關於營養與運動的APP，協助檢視生活型態與健康風險，可善加利用健康管理工具。