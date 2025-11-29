68歲榮民器捐救5人 讓愛不離開 女兒感謝「一技術」讓爸爸完整

我的頻道

記者翁唯真／台北即時報導
68歲的章姓榮民今年突然倒下，被診斷救回來只會是植物人。章小姐表示，當初爸爸有簽署放棄急救同意書，爸爸曾說像要當「英雄」，經與家人反覆討論，決定器官捐贈，後續造福5個家庭。（記者翁唯真／攝影）
68歲的章姓榮民今年突然倒下，被診斷左大腦幾乎壞死，其他部位也受損嚴重，醫師告訴張姓榮民女兒就算救回來，只會是植物人。章小姐表示，當初爸爸有簽署放棄急救同意書，爸爸曾說像要當「英雄」，經與家人反覆討論，決定器官捐贈，後續造福5個家庭。也感謝團隊運用3D列印，將爸爸器官重新放回身體，讓爸爸完整。

北榮歷年捐贈器官及組織的人數已達1070人，為感念捐贈者的大愛精神，每年辦理追思感恩會。29日上午舉行2025年「心傳真愛」器官捐贈感恩會，邀請近3年器官捐贈者家屬暨受贈者及其家屬與會，表達對器官捐贈者大愛精神的感恩與追思。

「想到什麼就勇敢去做，永遠選擇自己認為正直的路。」身為捐贈者家屬的章小姐上台分享時表示，爸爸個性直率爽朗也願意付出，也極具原則，因不想受同學影響走歪路，因此瞞著家人報名軍校，事後爺爺知道也氣得半死，不過爸爸仍努力從軍，做到士官長退休

章小姐表示，爸爸後來搬進榮家生活，一樣還是很活躍，經常開車出門，其他榮民需要幫忙時，也是義不容辭。現場也播放影片，裡面全是榮家共同生活的朋友，大家紛紛稱讚他心地善良、脾氣好等。

章小姐說，今年還提前買蛋糕至榮家與爸爸一同慶生，當時爸爸精神很好也看不出身體出了什麼狀況，怎料短短一個半月後他突然倒下。從那之後就再也沒有醒過來。醫生說他的左大腦幾乎壞死，其他部位也受損嚴重，就算救回來只會是植物人。

「那時候我真的非常難熬」章小姐表示，當時只有她一個人在台灣，要做很多醫療決策，但也因為爸爸有簽署放棄急救醫院書，所以在家人反覆討論後，決定尊重他的決策。遺憾的是他其實還沒有來得及親自回應是否願意做器官捐贈。

章小姐坦言，當時我非常掙扎不知道什麼才是對的決定，想到他這一生一直在幫助他人，照顧弱勢，也曾經笑著說他很想當英雄，想要做一件有意義被記錄的事。所以最後選擇讓他的愛延續下去。爸爸捐贈了2個腎臟、1個肝、一對眼角膜，成功幫助5個家庭讓5個人重新開始並看見希望，讓這份愛不會因為爸爸離開而消失。

章小姐最後也感謝，器捐團隊3D列印了爸爸捐出去的器官，並放回身體中，讓爸爸仍是完整，還有團隊一路陪伴，讓她不孤單。

