男性「微創結紮手術」僅30分鐘 醫：術後3個月內還得避孕

記者黃寅／台中即時報導
亞洲大學附屬醫院泌尿科醫師蕭子玄說，因為輸精管中仍有殘留精蟲，因此並不是「術後立刻完全避孕」還需要在術後3個月回診做精液檢查。（亞洲大學附屬醫院提供）
亞洲大學附屬醫院泌尿科醫師蕭子玄說，因為輸精管中仍有殘留精蟲，因此並不是「術後立刻完全避孕」還需要在術後3個月回診做精液檢查。（亞洲大學附屬醫院提供）

1名37歲男性婚後育有2女，夫妻為此討論他是否結紮，未料長輩誤解是要被「去勢」直喊不同意。直到泌尿科醫師向他們的長輩說明結紮諸多優點後，夫妻倆才獲允許，並決定為先生採用「微創結紮手術」手術過程僅30分鐘就可完成。

亞洲大學附屬醫院泌尿科醫師蕭子玄說，其實這對夫妻之前就有結紮的打算，直到最近因太太月經來晚了，讓他們嚇得以為又要生子，先生並決定要結標紮，好一勞永逸。

蕭子玄說，男性結紮只是將輸精管截斷，讓精蟲無法通往體外，睪丸依然正常運作，還是會製造男性荷爾蒙，完全不會影響性能力，還不忘提醒長輩，現在年輕人經濟負擔沉重，如果因錯誤認知，未來萬一又有第3胎，恐怕對生活品質造成長期影響。

他說，「微創結紮手術」是使用特殊器械穿刺陰囊表皮製造微小開口，再將輸精管拉出進行結紮，以降低傷口感染、血腫的機率，恢復快，只需局部麻醉就能完成整個過程，全程大約30分鐘左右。

蕭子玄說，因為輸精管中仍有殘留精蟲，因此並不是「術後立刻完全避孕」還需要在術後3個月回診做精液檢查，確認已經沒有活動精蟲，也就是俗稱的「空包彈」狀態，才算真正達到避孕效果。在這段期間仍須使用其他避孕方式，以免還有意外情形。

至於術後照護，蕭子玄說，術後幾天內應避免劇烈運動與提重物，以免傷口腫脹或拉扯。如有輕微悶痛，只要冰敷與適度休息，多半能迅速緩解，萬一疼痛持續或有感染跡象，則要立即回診處理。

蕭子玄說，男性結紮並不是削弱男性雄風，而是現代家庭在面對育兒成本與生活壓力時，一種安全且有效的避孕選擇，更是丈夫體貼妻子的表現，只要相信醫療團隊正確專業的評估，相信可以打破傳統疑慮，達到正面的共識。

