我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美股續漲 市場重新加碼對Fed下月降息的押注 AI股出現兩樣情

女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱

6年戀情一場空 她38歲時決定凍卵 6年後遇現任解凍生下漂亮女嬰

記者黃寅／台中即時報導
茂盛醫院醫師李俊逸說，婚前凍卵能為尚無結婚對象的女性爭取生育時間，像做風險管理，未來不一定會用到，但需要時就能派上用場。（茂盛醫院提供）
茂盛醫院醫師李俊逸說，婚前凍卵能為尚無結婚對象的女性爭取生育時間，像做風險管理，未來不一定會用到，但需要時就能派上用場。（茂盛醫院提供）

1名44歲科技業女工程師6年前趁單身時婚前凍卵，去年結婚後立即做試管手術，經過14個月努力，順利在今年兒童節生下2940公克女嬰，25日趕在感恩節前帶家人回到為她執行人工生育的茂盛醫院，感謝醫院成就他們一家的幸福，醫院也為他們舉辦感恩節及慶生活動，並期待他們夫妻再拚二寶如願。

影片來源：聯合新聞網

院長李茂盛和醫師李俊逸說，面對全球少子化的浪潮，台灣的處境更是嚴峻，去年的新生兒人口只有12萬多人，今年恐怕低於11萬人，將再創史上新低。

李茂盛說，根據內政部統計，2023年未婚族共255萬多人，佔全台713萬青壯年人口的35.77％，原因不外乎是工時長、壓力大、交友機會少等，所以無法步入結婚、生育的人生階段。該如何改善少子化的情況並幫助想結婚生子的民眾？他認為，想婚的民眾要擴大交友圈，未婚女性可透過「婚前凍卵」保有未來生機，降低未來變成高齡不孕婦女的機率，也是提早預備生育的有效之道。

李俊逸說，婚前凍卵能為尚無結婚對象的女性爭取生育時間，像做風險管理，未來不一定會用到，但需要時就能派上用場。38歲以下，評估女性卵巢功能與卵子庫存量的重要指標AMH小於2者，有將近1/4生育力拉警報，故建議30歲以上婦女最好每年抽血檢查。

女工程師說，自己曾經談了一場6年沒有結果的戀情，讓38歲的她擔心未來生不出小孩。於是在分手的隔天就到茂盛醫院進行凍卵，經過2次取卵共得到23顆。3年前，新加坡出差時結識另一半，前年決定結婚，登記前幾天她帶先生回院健檢，除了再次取卵，也請醫師解凍婚前的卵子，立刻做試管。所幸婚前的凍卵培育出正常的胚胎，讓她覺得先前的決定是對的。

因為擔心高齡會帶有致病基因，她還做了胚胎植入前的基因診斷，等確認基因沒有異常，最後才挑出2顆好胚做植入。加上為了怕折損胚胎，還再加做子宮內膜容受性檢測，選擇最佳的植入時間，後來有1顆胚胎順利著床發育，今年兒童節順利產下健康女嬰。

她說，婚前凍卵且能做的檢測全都做好做滿，為她排除了所有可能失敗的原因，所以在短短14個月內就順利生下女兒。她說，自己和先生都是學科技的，講求科學與數據、效率與精準。因為「TRY & ERROR」只是在浪費時間，還會損失更多的金錢、胚胎、身體能量，對女性的身心更是煎熬。

感恩節 新加坡 內政部

上一則

50歲婦口乾舌燥以為更年期 檢查才發現是免疫系統惹禍

下一則

男性「微創結紮手術」僅30分鐘 醫：術後3個月內還得避孕

延伸閱讀

梅西感恩節大遊行 34款巨型氣球將亮相

梅西感恩節大遊行 34款巨型氣球將亮相
冬季風暴來襲 芝城感恩節後低溫降雪

冬季風暴來襲 芝城感恩節後低溫降雪
感恩節填料製作關鍵1步驟：麵包先烘乾

感恩節填料製作關鍵1步驟：麵包先烘乾
感恩節助弱勢 北加福智捐3000份素火雞餐

感恩節助弱勢 北加福智捐3000份素火雞餐

熱門新聞

居家健身近年蔚為風潮，短時、高效、不受空間限制的運動更容易吸引大眾加入。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Yan Krukau）

免器材不跳不吵 她教居家運動「百次晨練」：比拉伸更強力

2025-11-24 19:18
聯邦宣布2026年醫療照顧B部分的價格調整到202.90元，扣除額漲到283元。(美聯社)

歷來第2高 紅藍卡B部分保費 明年漲9.7%

2025-11-17 21:23
網友認為父母培養嗜好、擁有至交，是長壽健康的秘訣。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Kampus Production）

老父母90+不愛運動仍硬朗 網曝長壽養生關鍵

2025-11-22 19:45
常使用降噪耳機，容易讓音量愈放愈大，恐增加聽損風險。(記者陳雨鑫／攝影)

降噪耳機恐悄悄吃掉你的聽力 醫指「這時間」就該休息

2025-11-20 13:44
醫師提醒，牛奶是鈣質最主要的食物來源，還可配合多曬太陽，增加鈣質和維生素D保健；示意圖。（圖／123RF）

乳糖不耐症不敢喝牛奶？10類食物 鈣含量不輸牛奶

2025-11-18 01:15
68歲劉姓台商（左）與醫師李漢忠（右）合影。（中醫大市醫提供）

跌倒傷頸椎治1年仍手麻痛難入眠 68歲台商靠這招擺脫宿疾

2025-11-22 18:21

超人氣

更多 >
女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱

女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱
免器材不跳不吵 她教居家運動「百次晨練」：比拉伸更強力

免器材不跳不吵 她教居家運動「百次晨練」：比拉伸更強力
窩藏、雇用無證客 田州中餐館夫婦認罪 恐將遭驅逐出境

窩藏、雇用無證客 田州中餐館夫婦認罪 恐將遭驅逐出境
2025年底3黑馬生肖大逆襲 他從職場低谷到年終獎金翻倍

2025年底3黑馬生肖大逆襲 他從職場低谷到年終獎金翻倍
年過50 用3個日常小習慣守護心臟健康

年過50 用3個日常小習慣守護心臟健康