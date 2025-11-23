克服顱顏挑戰 從腭裂到站上舞台英語演說 13歲宋晨希靠勇氣說出自信

我的頻道

記者沈能元／台北即時報導
羅慧夫顱顏基金會董事長柯雯青（中）頒發獎學金，給予以全英文演講的13歲宋晨希（右）及先天顱顏病症小耳症的22歲蔡承佑（左），訴說顱顏青年不是孤軍奮戰，而是扶持鼓勵的一家人。（記者沈能元／攝影）
羅慧夫顱顏基金會董事長柯雯青（中）頒發獎學金，給予以全英文演講的13歲宋晨希（右）及先天顱顏病症小耳症的22歲蔡承佑（左），訴說顱顏青年不是孤軍奮戰，而是扶持鼓勵的一家人。（記者沈能元／攝影）

顱顏缺損的兒童常因不同的外表遭到外界異樣的眼光，但他們靠著自己的努力，不願在社會缺席，並大放異彩。13歲宋晨希今參加羅慧夫顱顏基金會「2025北部地區得福獎助學金頒獎典禮」活動時，以全英文演講，訴說他最喜歡的顏色「My Favorite Color」紫色，其流暢的演說，讓人很難想像他出生時因顎裂接受過修補手術，雖然是顎裂的兒童，但現在是位自信陽光的男孩。

這是小小年紀的宋晨希第一次站上百位觀眾的舞台，他說：「其實我沒有那麼喜歡站上舞台，但這是為了要讓自己更有勇氣」，而紫色象徵高貴與優雅，提醒他在面對困難時，保持冷靜與自信；紫色不會過於顯眼，但依然美麗，就像我一樣。」這份堅定與自信，讓他勇敢站上舞台，更是台下同齡孩子眼中的榜樣。宋晨希不僅在校園中表現優異，假日也學習游泳、程式設計等課程，展現多元興趣。

宋晨希希望以實際行動幫助他人，他將把這次獎助學金捐出來回饋羅慧夫顱顏基金會，支持更多需要幫助的顱顏孩子，並計畫投入志工服務。「我希望能用一己之力，讓更多人感受到溫暖，我知道，陪伴與支持，可以改變一個人的世界。」

22歲蔡承佑目前為成功大學政治系大四生，他為先天顱顏病症一小耳症，童年時，他因「不一樣」而感到壓力。他坦言，過去在課堂或公開場合，曾因為小耳症的差異而感到不安，甚至選擇躲起來，但家人與朋友的支持，讓他沒有停留在恐懼中，進入大學後因需要上台報告，開始嘗試拿起麥克風，不斷練習與挑戰，逐漸建立自信。

「小耳不是缺陷，是我的特色，我喜歡獨一無二的自己。」蔡承佑沒有因小耳症退縮，反而努力在課業與生活中尋找突破。他說，在成長過程中不斷累積勇氣，學會接納自己，「我希望用自己的故事告訴大家，所謂的不同，是生命賦予的獨特禮物。」

蔡承佑說，父母曾說在他出生時才得知是小耳症，讓他們非常擔心和害怕，幸好有羅慧夫顱顏基金會的支持，讓他們不再擔憂。蔡承佑也希望可以投入志工服務行列，分享自身經驗，鼓勵同樣面臨挑戰的家庭，並向同樣是小耳症的兒童喊話，「我們不用把嘲笑當回事，我們不需要別人來評價我們，我們自己可以定義我們自己」。

長期關注顱顏缺損兒童的羅慧夫顱顏基金會，23日舉辦「2025北部地區得福獎助學金頒獎典禮」活動，「得福獎助學金」自2002年開辦至今邁入第24年，累積鼓勵全台3407人次的先天顱顏缺陷患者，在不同的領域綻放異彩。今年共有228位顱顏孩子獲獎，包含碩博士組15位、大專組80位、高中職組47位、國中組50位、特殊才藝26位及助學金10位。

今年獲獎者分析，特殊才藝獲獎人數逐年增加，從110年獲獎人數僅8位，今年獲獎26人，顯示顱顏孩子課後特殊才藝表演優異。另，基金會提供「顱顏全人教育補助」，針對弱勢顱顏家庭提供課後才藝補助，讓孩子更無後顧之憂朝夢想前進，擁有社會競爭力，不因先天缺陷而輸在起跑點。13歲的顎裂男孩宋晨希也是其中之一。

羅慧夫顱顏基金會董事長柯雯青說，顱顏缺損的孩子從小到大需承受很重的身心負擔，但如此還能發展自己、培育自己、肯定自己，實在是難能可貴，特別是宋晨希為顎裂的孩子，最困難的部分就是語言，但他能以英語演說表現自己，更是給了大家「很大的勇氣」，每年看見顱顏青年大放異彩，更加確信基金會提供獎助學金是正確的決定，顱顏青年不是孤軍奮戰，而是扶持鼓勵的一家人。

