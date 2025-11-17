我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2025年全球軍力排行揭曉 美奪冠 俄中緊追 台灣也入榜

本周G20峰會李強是否見高市？中外交部：沒這個安排

早產兒自閉、過動及併發症風險高 醫籲追蹤至少至2歲

記者黃羿馨／新竹即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中醫大新竹附醫首次舉辦早產兒回娘家活動，家長感謝婦產科主任蘇聖淵和兒科主任陳思融醫護團隊，陪伴父母親和早產兒一起成長。（中醫大新竹附醫提供）
中醫大新竹附醫首次舉辦早產兒回娘家活動，家長感謝婦產科主任蘇聖淵和兒科主任陳思融醫護團隊，陪伴父母親和早產兒一起成長。（中醫大新竹附醫提供）

中國醫藥大學新竹附設醫院開院至今已接生8374位新生兒，其中早產兒占713位。兒科主任陳思融提醒，早產兒因各器官尚未發育完全，仍可能出現併發症，如視網膜病變、腦部缺氧出血或壞死性腸炎等，自閉症與過動症風險也略高，提醒至少追蹤至2歲。

中醫大新竹附醫17日首次舉辦早產兒回娘家活動，家長感謝婦產科主任蘇聖淵和兒科主任陳思融醫護團隊，陪伴父母親和早產兒一起成長。副院長沈名吟和兩位主任也代表醫院感謝家長對團隊信任，看到孩子們都獲得很好的照顧，鼓勵家長繼續生小孩。

傅小姐回憶，寶寶30周早產、僅1408公克，住院1個多月才脫離呼吸器及氧氣。出院前醫療團隊指導觀察血氧、調整餵食，回家仍租借血氧機，緊盯每次喝奶情況。後來發現親餵時血氧不再下降，體重穩定增長，便改為全親餵，孩子如今3歲半，定期追蹤發展正常，無需早療課程。

陳思融表示，早產的原因多樣，除了母體或胎兒的高危險妊娠因素外，仍有部分原因至今仍難以預防。因此，定期產檢與選擇具備新生兒加護能力的醫療院所生產，是父母能做的最重要準備。

陳思融進一步說明，早產兒因各器官尚未發育完全，仍可能出現一些併發症，長期追蹤也發現，早產兒的自閉症與過動症風險較一般足月產兒童略高，中醫大新竹附醫設置早產兒追蹤門診與早療團隊合作轉銜，提供從醫療到心理的全方位支持、及早發現問題開始早療，才有機會使孩子功能接近常人。早產兒的追蹤至少需至2歲，觀察其生長發展與心智行為狀況。

針對早產兒父母的焦慮，陳思融建議，在孩子仍住院階段，父母能做的最有幫助的事，就是提供母乳及進行袋鼠式護理，當寶寶病況穩定、呼吸器設定較低時，醫護會邀請家長脫去上衣，讓寶寶貼在胸前肌膚接觸，感受爸媽的體溫與心跳，也鼓勵家長跟孩子說話唱歌、唸故事書，這是寶寶在媽媽肚子裡最熟悉的聲音，袋鼠護理不僅能穩定寶寶呼吸與心跳，還能促進體重增加、增進親子連結。

中醫大新竹附醫兒科主任陳思融表示，定期產檢、選擇適合醫療院所，不需自責，已是盡最...
中醫大新竹附醫兒科主任陳思融表示，定期產檢、選擇適合醫療院所，不需自責，已是盡最大努力。（中醫大新竹附醫提供）
中醫大新竹附醫首次舉辦早產兒回娘家活動，家長感謝婦產科主任蘇聖淵和兒科主任陳思融...
中醫大新竹附醫首次舉辦早產兒回娘家活動，家長感謝婦產科主任蘇聖淵和兒科主任陳思融醫護團隊，陪伴父母親和早產兒一起成長。圖／中醫大新竹附醫提供

併發症 親子

上一則

溫差、空汙刺激大...幼兒氣喘年齡層下探 醫：1歲內寶寶也中招

延伸閱讀

蘋果CEO庫克最快明年卸任 接棒人選可能是他

蘋果CEO庫克最快明年卸任 接棒人選可能是他
26歲男涉虐同居人4歲兒成植物人 檢起訴求刑12年

26歲男涉虐同居人4歲兒成植物人 檢起訴求刑12年
隔代教養兒童人格障礙風險高9.23倍 研究團隊提醒家庭穩定幫助

隔代教養兒童人格障礙風險高9.23倍 研究團隊提醒家庭穩定幫助
成年人也會有過動症 醫師籲：小時候不治療恐影響一生

成年人也會有過動症 醫師籲：小時候不治療恐影響一生

熱門新聞

醫師提醒，注意糖尿病前期警訊，透過均衡飲食、規律運動有機會可以逆轉，但即使血糖回到正常，心臟細胞仍會持續受損。本報資料照片

糖尿病逆轉仍可能「傷心」 醫籲：除了口渴、頻尿 還有4大警訊

2025-11-13 04:54
衛福部桃園醫院新陳代謝科主任李瑞祥、護理長羅雪梅表示，日常零食、蜜餞、甜味飲食中的糖分同樣會造成血糖波動，若想解嘴饞，建議可改吃新鮮水果、少量堅果或無熱量蒟蒻等食物。（部桃提供）

上班族沒碰飲料、蛋糕血糖竟爆表 醫揭2習慣恐糖尿病上身

2025-11-04 04:09
營養師提醒，每個人可依需求可選擇不同的魚油產品，建議應在餐後服用，與含脂肪的食物一起可增加吸收效率。（123RF）

不是鮭魚 營養師大推「這種魚」的 Omega-3降血脂、抗發炎

2025-10-21 04:41
專家提醒，單吃燕麥可能導致血糖上升，若搭配堅果、種子、堅果醬或雞蛋等，便能平衡血糖反應、延長飽腹感，使燕麥粥更營養；示意圖。（圖／123RF）

英國列燕麥粥「不健康食品」 多數人不同意 營養師有話說

2025-11-11 01:00
根據臨床統計，超過九成的胰臟癌屬於「胰腺癌」，平均五年存活率不到一成，胰臟癌的高風險群應定期檢查；示意圖。（123RF）

沉默殺手奪命 52歲女腹痛竟是「癌中之王」胰臟癌末期

2025-11-10 05:05
為響應世界糖尿病日，演譯基金會舉辦「2025世界糖尿病日：守護糖友逆轉腎！」記者會，攜手衛福部健保署、國健署、醫界與生醫產業，共同倡議糖尿病與腎病變的早期篩檢與整合照護，呼籲全民「控糖早行動、護腎不拖延」。（記者沈能元／攝影）

華人300萬筆大數據揭示「糖腎連鎖」 糖尿病患者腎病風險高達11倍

2025-11-10 18:36

超人氣

更多 >
2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了

2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了
慘遭F4拋棄踢出 朱孝天現身 唱一半掩面痛哭

慘遭F4拋棄踢出 朱孝天現身 唱一半掩面痛哭
改變洗衣1技巧 省時又能延長衣服壽命

改變洗衣1技巧 省時又能延長衣服壽命
紐約公寓管理員與包裹賊嫌犯衝突身亡？案情反轉 警方釋放嫌犯

紐約公寓管理員與包裹賊嫌犯衝突身亡？案情反轉 警方釋放嫌犯
與俄做生意國最高課500%關稅 川普「最強烈表態」挺切斷普亭金源

與俄做生意國最高課500%關稅 川普「最強烈表態」挺切斷普亭金源