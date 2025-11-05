「別批評直美」 台大兒醫院長推兒童預防醫學 盼讓年輕醫師有路可走

我的頻道

記者林琮恩／台北即時報導
台大兒童醫院院長李旺祚表示，希望各界「別再批評直美」，年輕醫師沒有選擇，才會選擇直美，政府應創造更多年輕醫師可走道路，推廣兒童預防醫學即是其一。（本報資料照片）
台大兒童醫院院長李旺祚表示，希望各界「別再批評直美」，年輕醫師沒有選擇，才會選擇直美，政府應創造更多年輕醫師可走道路，推廣兒童預防醫學即是其一。（本報資料照片）

台灣近年醫療環境變遷，不少年輕醫師未完成住院醫師訓練，取得專科執照前，就離開醫院直接至醫美診所任職，被戲稱「直美」現象，同時，兒科醫師招募、留才卻愈來愈難。對此，台大兒童醫院院長李旺祚表示，他希望各界「別再批評直美」，年輕醫師沒有選擇，才會選擇直美，政府應創造更多年輕醫師可走道路，推廣兒童預防醫學即是其一，「年輕醫師看到希望就會投入。」

李旺祚表示，政府及各界應造更多年輕醫師可以走的道路，台灣一直沒有推行兒童預防醫學，若加以推行，便可成為年輕醫師選擇兒科時，可行的道路之一，呼籲政府支持他多年倡議，成立「國家級兒童健康研究中心」，不僅有助尖端兒童醫療，研發治療模式，也可推行預防醫學，讓年輕醫師看到希望，投入兒科醫療領域。

台大兒童醫院近期獲政府健康台灣深耕計畫經費，除將聘用10位「轉案主治醫師」推行兒童醫療網，李旺祚表示，該院執行重症病童外接轉院計畫多年，派救護車搭載醫療團隊，至外縣市將重症個案接回醫院治療，健康台灣深耕計畫經費，也將用於轉院團隊計畫升級，盼讓兒童醫療網更完整，讓國內重症兒童獲得更好照顧。

為留住兒科人才，衛福部長石崇良日前承諾，明年健保9883億元總額中，已匡列249億元「兒科小總額」，要保障0至6歲兒童醫療健保點值「1點1元」。對此，李旺祚表示，雖感謝政府支持兒童醫療，但除「點值」保障之外，國內兒童醫療界近期不斷爭取，盼讓兒童醫療給付「點數」提高，符合各項兒童醫療給付困難度，據他了解，衛福部已研議調整，預計明年就會改善。

外界流傳「兒科醫師薪水低」，李旺祚強調，這並非事實，以台大醫院為例，院內各科別醫師薪水相近，兒科薪水沒有特別差，且與各行各業相比，兒科醫師薪水並不差，他身為小兒神經科醫師，對兒童醫療發展、兒童醫院經營堅持不懈，目的不是為了取得成就，而是在治療病童過程中，「獲取快樂」，相信這是不分職業類別，從業工作者共同追求的目標。

