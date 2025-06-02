智慧靶向外泌體治療癌症 中國附醫與聖安獲美FDA批准

中國醫藥大學附設醫院與聖安生醫攜手合作，成功開發出全球首個針對HLA-G的「SOB100 HLA-G靶向性外泌體」藥物載體平台。（記者廖靜清／攝影）

外泌體被比喻為來自細胞的「微型快遞員」，用途多元且不易引起免疫原性反應，是生物醫學領域熱門話題。目前僅開放用於醫美，但其傳遞作用與許多疾病機轉有關，台灣中醫大附醫開發「異體CAR-BiTE GDT免疫療法」後，與聖安生醫研發「靶向外泌體」，獲美國FDA批准，即將進入臨床一期試驗。

中國醫藥大學附設醫院院長周德陽表示，外泌體發展潛力大，若應用在癌症 治療，可利用外泌體包覆抗癌藥物後，再送進體內對癌細胞 進行集中式標靶攻擊。他強調，這項藥物治療機制如果沒有靶頭，藥物治療很容易失敗，因為無法精準作用在病灶達到治療效果，且可能造成嚴重的副作用。

中國醫藥大學附設醫院與聖安生醫合作，開發針對HLA-G的「SOB100 HLA-G靶向性外泌體」藥物載體平台。周德陽表示，這個平台已完成臨床前研究，並在乳癌、腦部膠質母細胞瘤等治療困難癌症展現成果，有助於癌症精準治療。

「SOB100 HLA-G靶向性外泌體」藥物載體平台已發表於國際期刊「Nature Communications」，並於2025年3月8日獲美國食品藥物管理局（FDA）批准，進入人體臨床一期試驗階段。周德陽說今年以在美國進行，人體臨床一期試驗，預計明年在台灣進行臨床二期試驗。

聖安生醫副總經理何慧君指出，SOB100採用奈米抗體（VHH）技術，專一靶向腫瘤 上的HLA-G的外泌體，能穿透血腦屏障，動物實驗證實可遞送不同藥物，有效治療難治性乳癌及腦癌。她說，這項技術可以協助人體自身的免疫細胞攻擊腫瘤，達到精準治療。

正常組織中HLA-G僅表現在胎盤上，卻被多種癌細胞大量表現以逃避免疫監控。透過基因工程技術，SOB100將HLA-G的奈米抗體嵌入外泌體膜表面，使其能精準將內含的小分子或核酸藥物遞送至表現HLA-G的腫瘤細胞，大幅提升治療效果且明顯減少傳統抗癌藥引發的毒性。

全球癌症治療長期面臨的標靶性不足與抗藥性問題，周德陽說，SOB100可望提供創新解方，未來有機會成為核酸藥物與小分子藥物精準遞送的標竿平台，未來還有機會應用在巴金森病、阿茲海默症、腦中風等神經退化性疾病，期待進一步研究結果。