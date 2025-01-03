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40歲婦血尿下腹痠痛又月事不順 確診罹患少見胡桃鉗症候群

記者簡慧珍／彰化即時報導
40歲陳姓患者因左側腎靜脈被主動脈及下腸繫膜動脈的夾角（手指處）造成下肢腫脹及骨盆痠痛。（員榮提供）
40歲陳姓患者因左側腎靜脈被主動脈及下腸繫膜動脈的夾角（手指處）造成下肢腫脹及骨盆痠痛。（員榮提供）

彰化縣40歲陳姓婦女長期下腹痠痛、血尿、月事不順，求醫檢查找不出原因，吃藥消炎止痛效果不彰，近日改到心臟外科求診，確診罹患少見的「胡桃鉗症候群」，經外科手術放置靜脈支架後，恢復應有的生活品質。

影片來源：聯合新聞網

陳婦先前到別家醫院的婦產科、泌尿外科等門診反覆檢查，還做電腦斷層及核磁共振都沒確診何種疾病，經人介紹到員榮醫療體系員榮醫院心臟外科門診就醫，她告訴醫師平時除了下肢腫脹、骨盆酸痛、月事不順，還會不明原因血尿。

員榮醫院心臟外科主任賴金湖表示，陳婦罹患「胡桃鉗症候群」，也就是主動脈及下腸繫膜動脈「夾角」壓迫左側腎靜脈，導致增加左側腎靜脈及左側骨盆卵巢靜脈回流阻力，引發骨盆充血的種種不適症狀。

賴金湖表示，胡桃鉗症候群好發在年輕且體型較瘦的女性，未確診前，患者在婦科、復健科、骨科及腎臟科之間求診反覆求治，很痛有時被指為無病呻吟，有些患者甚至被轉介到身心科。

賴金湖說，胡桃鉗症候群因靜脈壓迫的程度及個體差異，症狀不同，主要為持續性或間歇性腹部疼痛、血尿、蛋白尿、背部或腰部疼痛、靜脈曲張，且找不出原因的長期慢性疼痛或腎功能受損，可能使體重下降、疲勞或乏力。

陳婦先服藥一段時間，再做氣球擴張術及靜脈支架置放在壓迫處，改善左側腎靜脈血液回流，術後下肢腫脹及骨盆痠痛症狀大幅改善。賴金湖表示，若發生下肢及骨盆腫脹酸痛，下肢出現表淺的靜脈曲張，查不出原因時可到心臟外科進一步檢查。

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