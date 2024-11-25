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85歲男血尿近2個月罹膀胱癌 「三模式治療」為他保留膀胱

記者黃寅／台中即時報導
仁愛長庚合作聯盟醫院（大里仁愛醫院）泌尿科主任劉緯陽（左起）、血液腫瘤科醫師黃文冠、放射腫瘤科主任盧皓維。（仁愛長庚合作聯盟醫院提供）
仁愛長庚合作聯盟醫院（大里仁愛醫院）泌尿科主任劉緯陽（左起）、血液腫瘤科醫師黃文冠、放射腫瘤科主任盧皓維。（仁愛長庚合作聯盟醫院提供）

85歲陳伯伯年初因出現血尿近2個月，但無疼痛，檢查發現右側膀胱壁有一個超過6公分大型腫瘤充滿右側膀胱憩室，切片病理報告顯示為「高度惡性尿路上皮癌」，且已侵犯到膀胱肌肉層，具極易侵犯及轉移風險。後來決定採用三模式治療，順利幫他保留膀胱，提升晚年的生活品質。

台灣仁愛長庚合作聯盟醫院（大里仁愛醫院）說，臨床上標準治療應安排膀胱全切除手術，但考量陳伯伯年事已高，且有許多內科疾病，接受大型手術發生併發症機率極高。經泌尿科、放射腫瘤科和血液腫瘤科團隊研究討論後，決定採三模式治療（TMT, Trimodality Treatment）希望能改善血尿症狀及控制腫瘤。

血液腫瘤科醫師黃文冠說，三模式治療結合經尿道腫瘤切除術、放射治療和化學治療，目的是保留膀胱功能並有效控制腫瘤。選擇此治療，需要謹慎評估，並與多學科診治團隊進行深入討論，確定對特定病人的適用性。這種平衡療效和生活品質的治療方式，為許多不適合接受根除性手術的老年膀胱癌病人提供新的希望。

放射腫瘤科盧皓維主任說，膀胱癌的三模式治療需先經泌尿科醫師執行最大限度且安全的經尿道腫瘤切除術，再經放射腫瘤科醫師標示膀胱內殘餘腫瘤、膀胱全體積和區域淋巴結等區域，依序給予適當的放射線劑量。期間還需腫瘤科醫師輔以同步化學治療。

泌尿科劉緯陽主任表示，中老年人都屬於罹患膀胱癌的高危險群，如果解尿時發現有無痛性血尿，甚至解血塊，不分男女都應盡快到泌尿科就診，接受詳細完整的尿路系統檢查，例如：電腦斷層尿路顯影及膀胱鏡等。

另外，老年病人如果罹患侵犯性膀胱癌，當身體狀況已無法承受手術風險時，可考慮同時接受低劑量化療及放射治療，以達到控制和縮小腫瘤的目標，進一步改善生活品質。

腫瘤 併發症

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