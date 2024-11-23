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爸生前捐眼角膜 她盼受贈者替亡父看到更多風景

記者李青縈／台北即時報導
台北榮總器官捐贈移植團隊。（記者李青縈／攝影）
台北榮總器官捐贈移植團隊。（記者李青縈／攝影）

「也許在另一個事件他仍然過得很快樂」，器官捐贈者家屬周筱涵講述如何看待爸爸的離開，也打破傳統迷思，不認同往生者會找不到回家的路。台北榮總23日舉辦器官捐贈感恩會，邀請近年器官捐贈者家屬，以及受贈者家屬與會。

周筱涵的68歲父親今年初突然心肌梗塞，父女天人永隔，周筱涵23日帶著亡父的骨灰出席活動。她表示，爸爸早在1989年就簽署器官捐贈意願書，更是從年輕開始捐血，對於分享、造福他人不遺餘力，死亡前捐血次數就高達近700次；她受父親影響，大學時也簽署了器官捐贈同意書。

傳統觀念上有的人認為捐眼角膜，往生者會找不到回家的路。周筱涵說，夢中還有見過爸爸一次，畫面中爸爸還是可以像以前一樣開車、出去玩，「也許他在另一個世界過得很快樂，自己也完成了他最後的心願」。而爸爸剛離開時，巷口櫻花樹開的正漂亮，原本還在哀傷，後來想想現在眼角膜捐贈出去後，有人代替爸爸看了更多美好的風景。

目前等候接受器官移植的病人高達1萬1547人，今年的捐贈者總數僅有305人；對於醫療團隊而言，每一個有意願捐贈者的美意都不浪費，但在生命末期，器官捐贈、移植卻是在跟器官的健康程度搶時間，就怕時間錯過，器官無法繼續遺愛人間。

常見的大愛器官捐贈分成兩類，一種是腦死、一個種無心跳。台北榮總外科移植醫師陳正彥指出，大多的器捐屬於腦死，一般而言腦死器捐者，因為生命徵象穩定，有比較多彈性時間準備移植等手術時間。

陳正彥，然而有的腦死患者因為心跳、血壓不穩定，移植手術急迫，可能一被宣判腦死到執行手術，只有12小時的時間，器捐協調師得要抓準時間通知合格受贈者，甚至要求受贈者2小時內要出現在醫院等，否則就會錯過捐贈機會。只是生命徵象必須隨時監測，也有遇過個案原本生命徵象穩定，以為可以較有餘裕的處理移植事項，但隔天狀況驟變。

陳正彥說，無心跳者則多是生命末期病人，靠著葉克膜、插管等維生機制支撐生命，必須等待拔管等才是真正死亡，因此前置準備時間較為充裕。可是一拔管後，器官沒有血流經過，後續的移植手術更是要趕進度。

器官捐贈者家屬周筱涵分享如何面對父親死亡。（記者李青縈／攝影）
器官捐贈者家屬周筱涵分享如何面對父親死亡。（記者李青縈／攝影）
台北榮總外科移植醫師陳正彥。（記者李青縈／攝影）
台北榮總外科移植醫師陳正彥。（記者李青縈／攝影）

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