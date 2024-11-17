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「最惡乳癌」好發40歲以下女性 醫師提醒：篩檢勝治療

記者林則澄／台北即時報導
台北榮總腫瘤醫學部主治醫師劉峻宇表示，有家族病史者，可進行遺傳諮詢與基因檢測，及早預防三陰性乳癌勝於日後治療。（記者林則澄／攝影）
台北榮總腫瘤醫學部主治醫師劉峻宇表示，有家族病史者，可進行遺傳諮詢與基因檢測，及早預防三陰性乳癌勝於日後治療。（記者林則澄／攝影）

衛福部2021年癌症登記報告指出，乳癌為台灣女性癌症之首、死亡率第二名，其中三陰性乳癌，好發於40歲前的女性、復發腦轉移機率高，可用藥物與治療選擇卻少，而有「最惡乳癌」之稱。除了仰賴篩檢早期發現增加治癒機會，台北榮總腫瘤醫學部主治醫師劉峻宇提醒，有家族病史者可接受遺傳諮詢與基因檢測，及早預防勝於日後治療。

劉峻宇表示，乳癌分為管腔細胞A型、管腔細胞B型、三陰性型、HER2過度表現型，其中三陰性乳癌約占所有乳癌的10至15%，常好發於40歲前的年齡層，像是新手媽媽、適婚年齡女性，且因癌細胞的分化常呈現高惡性度，易有淋巴結轉移，加上復發、腦轉移的機率較其他類型高，初次治療後的1至3年為高峰期，之後會顯著降低至與其他乳癌類型接近的程度，不過一旦轉移或復發，可用的藥物治療選擇又比其他類型少。

劉峻宇說，早期（第0期至第二期）至局部晚期（第三期）前，仍有治癒性治療機會，以往的治療方式是以手術切除乳房腫瘤、周邊淋巴系統達到治療效果，不過由於高復發率特性，手術治療前後還要進行化學療法降低復發率，但成效有限，仍有接受化學治療後出現復發且進展至晚期者，3個月內死亡率約75%。

隨著醫療進步，劉峻宇指出，目前治療三陰性乳癌的利器包括免疫輔助治療、基因突變藥物、抗體藥物複合體。根據臨床研究顯示，高達60%以上的患者，接受免疫治療加上化學治療的術前輔助治療後，讓腫瘤完全消失，再搭配免疫治療的術後輔助治療，可顯著降低局部或遠端復發、死亡的風險，特點包括降低腫瘤期別、增加選擇乳房保留手術的機會、盡可能增加腫瘤消失的比例、助降低復發率。

劉峻宇提到，乳癌好發者的危險因子，包括過度肥胖或缺乏運動、抽菸與飲酒、停經後賀爾蒙替代療法、口服避孕藥、攝取過多加工類食品、攝取含糖成分過多食品或較多高熱量食物、環境賀爾蒙如塑化劑。另外，若有家族病史者，或本身帶有遺傳致病性基因、非典型乳腺增生，或初經早於12歲、停經晚於55歲，及曾罹患婦科癌症、胸部曾接受過放射線治療、30歲後生第一胎或未曾哺乳、緻密型乳房等，皆可進行遺傳諮詢與基因檢測。

不過，據癌症希望基金會統計，近5年乳癌新藥有62%被健保限縮給付，以早期治療為例，像國際治療指引針對三陰性乳癌、帶有BRCA1、BRCA2基因變異病患所推薦的PRAP抑制劑，或像可用來治療三陰性乳癌的PD-1、PD-L1免疫檢查點抑制劑等，皆未納健保給付。

高醫大附醫副院長陳芳銘說，以免疫治療搭配化療治療，5年內復發三陰性乳癌風險降低40%，亞洲族群3年內轉移復發風險降低60%，雖然有80%患者適合接受免疫治療，但健保尚未給付，成為一大缺口，只有大約10%患者用得起藥。

腫瘤 癌症 健保

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