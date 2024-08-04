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溫哥華國際中醫學術會議 台灣成就備受推崇

中央社／溫哥華3日專電
中華民國中醫師公會全國聯合會理事長詹永兆（右6）率領其他6位中醫師首度到加拿大溫哥華參與國際中醫學術會議。卑詩省官員和駐溫哥華辦事處副處長等人均到場祝賀。（中央社）
中華民國中醫師公會全國聯合會理事長詹永兆（右6）率領其他6位中醫師首度到加拿大溫哥華參與國際中醫學術會議。卑詩省官員和駐溫哥華辦事處副處長等人均到場祝賀。（中央社）

中華民國中醫師公會全國聯合會訪問團首度到溫哥華參加國際會議，分享台灣中醫現代化的成就，包括中醫納入健保、中西整合醫療等經驗，受與會的加拿大和英國專家讚揚，期盼中醫在當地能成為主流醫療。

由加拿大卑詩省中醫師公會舉辦的「第二屆中醫國際學術會議」3、4日兩天在溫哥華舉行，來自台灣、中國、香港、英國和加拿大共5個國家數十名中醫生齊聚一堂。中華民國中醫師公會全國聯合會理事長詹永兆發表主題演講論述「台灣中醫現況」。

詹永兆說明台灣中醫納入健保將近30年時間，過程中仍不斷強化中醫教育和管理制度，中西醫合療也日益成熟，時至今日，許多民眾已認可中醫不只有保健功效，也能治療急症和重症。

他舉例：「中醫介入洗腎病患或是癌症病患的治療，都有臨床數據證實療效良好，不僅減輕病人痛苦、增加康復機率，也明顯降低醫療成本。」他又說「尤其清冠一號的成效卓著，民眾對中醫好感度大增。過去2年期間，台灣新增140萬人尋求中醫診治，共增1000萬人次使用中醫。」

詹永兆並提到許多台灣年輕人渴望成為中醫師，例如今年陽明交大中醫系首次招生，全台優秀學子爭搶30個錄取名額。「第一階段入學申請結果3月公布時，有626名考生報名爭取10個名額，錄取率僅1.6%，顯見中醫是非常熱門的學系。」

參與國際中醫學術會議的卑詩省公民服務廳長周炯華（George Chow）很高興聽聞陽明交大是台灣第一個國立大學設立中醫系，因為卑詩省政府上星期剛宣布將在公立的昆特蘭理工大學（Kwantlen Polytechnic University）開設加拿大首個中醫學士學位課程。他說：「兩個學校可以多交流，學生們可更有國際觀。」

卑詩省中醫師公會張漢英稱，舉辦中醫國際學術會議正是希望能讓中醫專家們分享不同國家的政策，就醫學教育、臨床研究以及醫療服務等領域交流經驗。

她說，雖然卑詩省很重視中醫發展，是加拿大唯一對中醫師授予「醫生」（doctor）頭銜的省份，但對民眾來說，最渴望的是能看到中醫納入健保。「台灣做得很成功，我們正將台灣的數據做為參考資料，搭配加拿大的研究數據，希望獲得政府認可。只有納入健保，才能惠及全民。」

3日會議第一天，除了詹永兆的主題演講外，林口長庚紀念醫院中醫部部主任黃澤宏和台北市中醫師公會名譽理事長陳潮宗也分別就「針刺結合徒手操作治療肌筋膜疼痛症候群」、「從經驗醫學至精準醫學之十大名方臨床應用」兩大主題分享經驗。

接下來中醫師廖婉婷、陳俊如、陳豪君、胡文龍也將分別針對免疫疾病、美容醫學、Ａ型流感和乾眼症等領域探究中醫的療效。

來自台灣、中國、香港、英國和加拿大共5國數十名中醫師齊聚一堂，就各國中醫發展、醫...
來自台灣、中國、香港、英國和加拿大共5國數十名中醫師齊聚一堂，就各國中醫發展、醫學教育、臨床研究等領域分享交流，期盼中醫能從「另類醫療」躍升成「主流醫療」。（中央社）

加拿大 健保 中華民國

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