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晝夜不分 打亂生理時鐘

顏世蓮

生理時鐘控制生物體內生理和行為與時間相關的周期性規律，古人已經發現這種生物現象，只是對如此規律運作的機制始終不得其門而入。

身體中的生理時鐘在哪裡？

科研專家發現，大腦的下視丘有一對稱為「視叉上核」(Supra Chiasmatic nuclear)的神經核，擁有1萬多個神經細胞，就是生理時鐘的所在。這對神經核控制了一天當中血壓、體溫、活動量以及警覺度的變動，同時也刺激腦的松果體在適當的時候分泌褪黑激素，維持日出而作、日落而息的大自然規律繁衍狀態。

生理時鐘紊亂對身體有什麼影響？

根據流行病學科的研究，生理時間紊亂比如說熬夜或夜間工作時間較長的女性，乳腺癌發病率增加。

晝夜不分可導致內分泌失調，造成長青春痘或者是發胖現象，有時血糖也會開始上升；另外還會影響心血管和腦的功能。特別是神經學科專家發現，日夜節律長期混亂的人會影響神經功能，情緒不穩、記憶力下降，而發生神經性退化疾病如癡呆或者是失智症。

造成晝夜節律紊亂的因素

1. 藥物、酒精和睡前運動都會干擾生理時鐘。

2. 人工照光會改變日常節律，例如藍光和紫外線對生物周期特別有害；特別是電視、手機或電腦螢幕上的燈光，會抑制褪黑激素的產生，擾亂內在規律性。好比一天24小時都被人造光和陽光包圍著。

3. 熬夜或值夜班對晝夜節律非常不利。

失智 血壓 血糖

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