醫藥短波╱喝咖啡過量 影響胎兒神經細胞發育

在咖啡 文化影響下，許多華人的一日之計始於喝咖啡。那麼咖啡對孕婦有影響嗎？

美國 婦產科醫學會的研究表明，適量的咖啡因，不超過200毫克，應該是安全的。若是攝取的咖啡因超過200毫克，可能增加流產風險或者限制了胎兒生長發育。參與這項研究的1063名孕婦中，有172名懷孕期間流產，若是在孕產期攝取高量的咖啡因，在分娩之後，新生兒可能會出現戒斷症候群。症狀可能出現呼吸暫停、嘔吐、躁動不安發抖和吵鬧啼哭的情況。

最近紐約 羅徹斯特大學神經認知發展學科分析了超過9000名9歲和10歲參與者的孩童的大腦核磁共振成像，發現孕婦攝入咖啡因的兒童中，負責著溝通不同腦區的灰質(神經元)在傳遞電位的組織方式發生了明顯的變化。以後又追蹤研究，觀察到這些兒童出現注意力困難或多動症等症狀。主要原因可能是胎兒對穿過胎盤的咖啡因沒有分解所需要的消化酶，而對神經細胞發育上產生了長期的影響。

因咖啡種類不同含量各異，大概一杯12盎司的咖啡中就含有200毫克咖啡因。許多人沒有注意到的是：茶、巧克力、可樂和能量飲料中都含有高量的咖啡因。喝了兩杯咖啡之後，又喝了可樂、奶茶，或者能量飲料，那麼很容易就超過了安全量。

理論上來說，無咖啡因的咖啡中的咖啡因含量很低，應該是安全的，然而還是有些人斷定無咖啡因的咖啡與流產風險增加有關。